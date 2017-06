Serie A, Mertens show: 4 gol al Torino. Il Napoli vola al terzo posto

Nella 17.ma giornata di Serie A il Napoli travolge 5-3 il Torino e vola al terzo posto in classifica scavalcando il Milan. Protagonista assoluto del match è Dries Mertens, autore di quattro gol. Per gli azzurri si tratta del quarto successo consecutivo tra campionato e Champions League, a testimonanza di un periodo davvero favorevole. Adesso i partenopei hanno il migliore attacco del campionato (37 reti all'attivo, superate Juventus e Roma) candidandosi seriamente per un posto in Champions League: anche il secondo posto, distante una sola lunghezza, è alla portata.. Vincono pure Chievo (2-1 alla Sampdoria), Udinese (2-0 al Crotone) e Bologna (3-0 a Pescara).



NAPOLI-TORINO 5-3 (CRONACA E TABELLINO)

A dispetto delle dichiarazioni della vigilia Mihajlovic copre il Torino inserendo Zappacosta al posto di Iago Falque per un 4-4-2 mascherato da 4-3-3. Non basta perchè il Napoli conferma di essere in un momento di forma straordinario e 'azzanna' gli avversari fin dall'inizio. Mertens sblocca il match già al 13' anticipando Barreca (traversone di Callejon) sugli sviluppi di un calcio d'angolo. 5' più tardi il terzino, in giornata decisamente no, affossa l'attaccante belga che dal dischetto non sbaglia. Lo show del numero 14 prosegue al 22': l'attaccante al secondo tentativo non sbaglia dopo la parata di Hart sul destro potente di Callejon, La superiorità della squadra di Sarri è schiacciante, a tratti imbarazzante: fioccano le occasioni e Hart è costretto agli straordinari per evitare un passivo più pesante. I padroni di casa, forse credendo di aver sbrigato la pratica, si rilassano e Belotti accorcia le distanze al 58' in seguito a un'azione di Iago Falque (subentrato a De Silvestri) e Ljajic. Sarri si cautela inserendo Diawara al posto di Jorginho. Mihajlovic invece tenta la mossa della disperazione giocando con 4 punte. Come accaduto contro la Juve, immediatamente dopo il cambio il Torino subisce il gol: il tap-in vincente di Chiriches ristabilisce le distanze coronando una ripartenza da applausi degli azzurri. Al 75' Reina non trattiene la punizione di Ljajic e Rossettini ringrazia per il 4-2. Poi (ri)entra in scena Mertens: il suo delizioso pallonetto è da far vedere in tutte le scuole calcio. Gli ospiti però non mollano: Iago Falque su rigore batte Reina e Ljajic spaventa il portiere spagnolo (destro alto di poco). Quindi cala il sipario sullo show.



CHIEVO-SAMPDORIA 2-1 (CRONACA E TABELLINO)

Al Bentegodi il Chievo passa al primo affondo: Meggiorini approfitta di un'uscita disastrosa di Puggioni, vince un contrasto con Regini e deposita in rete. I liguri patiscono il colpo e rischiano sul colpo di testa di De Guzman mentre la conclusione di Birsa è troppo centrale. Nel finale di primo tempo un errore di Sala spiana la strada a Meggiorini: Puggioni frana sulla punta e Mariani fischia il rigore. Dagli 11 metri Pellissier firma il gol numero 101 in Serie A. I blucerchiati cercano di reagire ma la squadra di Maran chiude bene gli spazi andando anche vicina al 3-0. Allo scadere Schick timbra il 2-1.



PESCARA-BOLOGNA 0-3 (CRONACA E TABELLINO)

Avvio shock per il Pescara, sotto dopo 9 minuti: Masina supera di testa Bizzarri sfruttando nel migliore dei modi il cross di Viviani. Come se non bastasse gli abruzzesi restano in dieci per l'entrataccia di Verre ai danni di Mounier. I rossoblù fanno il bello e il cattivo tempo mancando il raddoppio. Il 2-0 arriva al 40': tiro di Dzemaili, deviazione di Campagnaro e Bizzarri beffato. Nella ripresa gli emiliani trovano anche il tris grazie al rigore di Krejci (fallo di Crescenzi ai danni di Destro). Il risultato non cambia più.



UDINESE-CROTONE 2-0 (CRONACA E TABELLINO)

Gli ospiti sfiorano il vantaggio al 4': Karnezis è prodigioso su Trotta. L'undici di Delneri patisce l'aggressività dei siciliani e tuttavia riesce a rendersi pericoloso con Zapata (respinta di Cordaz di piede). Ma si tratta di un'episodio isolato perché Palladino sbaglia all'altezza del dischetto calciando alle stelle. A poco a poco le squadre si allungono e aumentano le chance da una parte e dall'altra. L'equilibrio viene rotto da Thereau al 43': il tocco ravvicinato del francese non lascia scampo a Cordaz. Il 77 firma la sua doppietta al 61' con un pregevole sinistro (passaggio di Zapata) e quindi spreca la chance della possibile tripetta. Nel finale espulso Cordaz (fallo di mano fuori area). Al triplice fischio il Friuli festeggia.