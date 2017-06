Serie A: Meggiorini-Inglese, Pescara ko e Chievo al terzo posto

E' tornato il Chievo dei miracoli. Nell'anticipo delle 18 della settima giornata di Serie A la squadra di Maran passa 2-0 a Pescara grazie ai gol nel finale di Meggiorini e Inglese e vola così a 13 punti, a sole due lunghezze dalla Juve capolista.



Partita subito vivace all'Adriatico, con i padroni di casa che vanno vicini al vantaggio con Memushaj e i clivensi che provano a graffiare ispirati dalle geometrie di Birsa, ma il primo tempo si chiude sullo 0-0. Nella ripresa stesso copione dei primi 45', le squadre si affrontano a viso aperto ma regna l'equilibrio, che dura fino a 15' dalla fine. Meggiorini, appena entrato al posto di Floro Flores, scatta sul filo del fuorigioco (male la linea difensiva di Oddo), salta Bizzarri e mette in rete, dieci minuti più tardi, ancora su ripartenza, arriva il raddoppio di Inglese che chiude la partita.



Il Pescara, che in questo campionato non ha ancora vinto una partita sul campo, resta fermo a quota 6 punti: dov'è finita la squadra ammirata nelle gare con Napoli e Inter?