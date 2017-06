Serie A, Marotta: "Galliani profilo adatto per la presidenza della Lega"

"Adriano Galliani ha un profilo che si adatta assolutamente al presidente di Lega serie A. Ha dalla sua una grandissima esperienza, saggezza e competenza nell'ambito dei diritti televisivi e dal punto di vista sportivo". E' quanto ha sostenuto l'ad della Juventus Beppe Marotta durante il convegno sul futuro del calcio nella globalizzazione. Per Marotta, che durante l'evento organizzato al Four Seasons Hotel di Milano è stato premiato quale 'Manager sportivo dell’anno 2016', "Non c'è però al momento una governance che lo aiuta. Dobbiamo riunirci in 20 società per decidere - ha aggiunto l'ad bianconero - e la figura del presidente deve essere accompagnata da un potere".

Il dirigente bianconero ha parlato anche di Nazionale e in particolare della richiesta di Ventura di anticipare l'inizio del campionato per preparare al meglio la sfida con la Spagna e il Mondiale del 2018: "E' normale che Ventura avendo a cuore le sorti della Nazionale dia dei suggerimenti - ha detto Marotta - ma questi suggerimenti cozzano con le attività dei club sia in termini di preparazione estiva, sia in termini di partecipazione alle competizioni". "All'interno della rosa della Nazionale - ha aggiunto l'ad juventino - comunque ci sono diversi giocatori che provengono da Leghe straniere. Credo ci siano degli impedimenti oggettivi".

DONNARUMMA? "CERCHIAMO L'EREDE DI BUFFON..."

L'ad bianconero ha parlato anche di mercato e della possibilità che Gigio Donnarumma vesta, un giorno, di bianconero: "Negli ultimi 20 anni il portiere della Nazionale è sempre stato juventino. Lo dico perché tanto capite: Zoff, Buffon e... La storia della Juventus è fatta da campioni e talenti italiani. Donnarumma? Noi non ci pensiamo neanche. Oggi abbiamo e ci teniamo molto stretto Buffon, che giocherà con noi ancora qualche anno e che rappresenta tutto ciò di bello che c'è da raccontare nel calcio. Poi ci guarderemo attorno e valuteremo con chi sostituirlo. Certo, non sarà facile perché sostituire un giocatore come Buffon è un'impresa difficile, però le ambizioni della Juventus sono quelle di trovare un degno erede".

Poi il capitolo Bentancur: "Ci siamo incontrati con lo spirito che è quello di un incontro tra dirigenti amici. Non necessariamente abbiamo parlato di Bentancur, il quale gode di una prelazione da parte della Juventus da quando abbiamo trasferito Tevez. Abbiamo ancora tempo per valutare e decidere sul da farsi. Credo, però, che sia un giocatore interessante e quindi faremo di tutto per poterlo portare con noi nella stagione prossima"