Serie A, mano pesante del Giudice Sportivo: 2 turni a Icardi e Perisic

Strascichi pesanti per l'Inter dal derby d'Italia. Stefano Pioli perde infatti Icardi e Perisic per due giornate: il croato è stato punito "per avere, al 49° del secondo tempo, ripetutamente proferito espressioni gravemente irriguardose nei confronti del Direttore di gara", mentre l'argentino, che si becca anche un'ammenda di 10mila euro, "per avere, al termine della gara, rivolto ad un Arbitro addizionale un'espressione ingiuriosa accompagnata da gesti, nonché per avere calciato il pallone in direzione del Direttore di gara, senza colpirlo". I due giocatori salteranno le gare con Empoli e Bologna, ma saranno a disposizione di Pioli per lo scontro diretto di San Siro contro la Roma che può valere un posto in Champions.

L'Inter annuncia il ricorso

"In seguito alle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo nei confronti dei propri tesserati Ivan Perisic e Mauro Icardi, F.C. Internazionale comunica che inoltrerà agli organi competenti preannuncio di reclamo, al fine di richiedere gli atti di gara".

Gli altri squalificati

Oltre ai due nerazzurri il Giudice Sportivo ha fermato, tutti per un turno, anche Callejon (con l'aggiunta di un'ammenda da 10mila euro "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario"), Masina (Bologna), Cesar (Chievo), Crisetig (Crotone) e Sosa (Milan).

Fermati poi per una giornata anche i diffidati Baselli e Valdifiori (Torino), Bellusci (Empoli), Ceppitelli (Cagliari), Hysaj (Napoli) e Izzo (Genoa).