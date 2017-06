Serie A, lotta salvezza già finita?

Un punticino per il Crotone, altre sconfitte per Palermo e Pescara. Intanto l'Empoli trova tre punti pesantissimi in casa contro l'Udinese e mette tra sé e le ultime tre ben undici punti di distanza. Alla fine del campionato mancano ancora diciassette giornate ma, e non siamo neanche a febbraio, la lotta verso la salvezza sembra virtualmente finita.



Crotone e Pescara devono recuperare un turno, vero, ma vanno considerate due cose: anche in caso di vittoria, i punti rimarrebbero comunque tanti (8 o 9) e soprattutto Nicola e Oddo devono affrontare Juventus e Fiorentina, avversari tutt'altro che morbidi... E se gli abruzzesi, con un mercato di gennaio sin qui importante (Stendardo, Bovo, Muntari, Gilardino) dimostrano di volerci tentare, fanno pensare certe dichiarazioni di Zamparini ("Siamo la peggiore squadra del campionato, abbiamo il 30% di possibilità di salvarci") sulle motivazioni su chi cerca di evitare la serie B.



Con 51 punti ancora in palio nessuna rimonta è esclusa e conteranno voglia e integrità morale delle squadre in fondo alla classifica, anche per non influenzare in un senso o l'altro l'andamento generale del campionato. L'anno scorso l'Udinese si salvò con 39 punti, quota in linea con il famoso teorema dei 40 punti. Quest'anno ci si potrebbe riguadagnare la serie A con una decina di punti in meno. Dite la vostra: secondo voi la lotta retrocessione è già finita?