Serie A, le probabili formazioni della tredicesima giornata

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Perotti. All.: Di Francesco.

Panchina: Skorupski, Lobont, Moreno, Castan, Juan Jesus, Nainggolan, Gonalons, Emerson, Gerson, Under, Defrel, Schick.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Karsdorp, Bruno Peres



Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Lulic; Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Immobile. All.: Inzaghi.

Panchina: Vargic, Guerrieri, Wallace, Patric, Basta, Neto, Murgia, Luiz Felipe, Lukaku, Nani, Palombi.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Felipe Anderson, Di Gennaro, Caicedo