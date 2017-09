Serie A, le probabili formazioni della quinta giornata

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Mbaye, Gonzalez, Helander, Masina; Donsah, Poli, Taider; Verdi, Palacio, Di Francesco. All.: Donadoni. Panchina: Da Costa, Ravaglia, Brignani, De Maio, M'Baye, Nagy, Pulgar, Crisetig, Destro, Petkovic, Okwonkwo Squalificati: - Indisponibili: De Maio, Falletti, Keita, Krejci, Maietta, Torosidis INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; Gagliardini, Vecino; Candreva, Brozovic, Perisic; Icardi. All.: Spalletti Panchina: Padelli, Berni, Ranocchia, Santon, Vanheusden, Dalbert, Borja Valero, Joao Mario, Karamoh, Eder, Pinamonti Squalificati: - Indisponibili: Cancelo

BENEVENTO-ROMA mercoledì alle 18 su PREMIUM Sport 2 HD

BENEVENTO (4-4-2): Belec: Venuti, Lucioni, Antei, Letizia; Lombardi, Cataldi, Memushaj, Lazaar; Armenteros, Coda. All.: Baroni

Panchina: Brignoli, Djimsiti, Gyamfi, Gravillon, Viola, Del Pinto, Letizia, Chisbah, Parigini, Iemmello

Squalificati: -

Indisponibili: A. Costa, Ciciretti, D'Alessandro



ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, Gonalons, Nainggolan; Under, Dzeko, Perotti. All.: Di Francesco

Panchina: Skorupski, Lobont, Fazio, Moreno, Bruno Peres, De Rossi, Pellegrini, Gerson, Perotti, Defrel

Squalificati: -

Indisponibili: Emerson, Karsdorp, Nura, Schick