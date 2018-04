Serie A, le probabili formazioni della 34.a giornata

JUVENTUS-NAPOLI UFFICIALI domenica ore 20:45 su Premium Sport HD JUVENTUS (4-3-3) : Buffon; Howedes, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Dybala. All. Allegri Panchina : Szczesny, Pinsoglio, Barzagli, Rugani, Lichtsteiner, Alex Sandro, Bentancur, Cuadrado, Bernardeschi, Mandzukic. Squalificati: - Indisponibili : De Sciglio, Marchisio, Sturaro NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri Panchina : Sepe, Rafael, Maggio, Tonelli, Milic, Chiriches, Zielinski, Rog, Diawara, Machach, Ounas, Milik Squalificati : - Indisponibili : Ghoulam

GENOA-VERONA lunedì alle 20:45 su Premium Sport HD GENOA (3-5-2) : Perin; Pereira, Rossettini, Zukanovic; Lazovic, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Galabinov, Pandev. All. Ballardini Panchina : Lamanna, Rosi, El Yamiq, Migliore, Omeonga, Bessa, Cofie, Medeiros, Taarabt, Veloso, Lapadula, Rossi Squalificati : - Indisponibili : Izzo, Biraschi, Spolli VERONA (4-3-3): Nicolas; Felicioli, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Zuculini, Valoti, Verde, Cerci, Matos. All. Pecchia Panchina : Silvestri, Coppola, Heurtaux, Bearzotti, Bianchetti, Souprayen, Buchel, Danzi, Aarons, Petkovic, Tupta, Lee Squalificati : Ferrari (1) Indisponibili : Kean, Calvano, Boldor, Fossati

SPAL-ROMA UFFICIALI sabato alle 15:00 su Premium Sport HD



SPAL (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Everton Luiz, Mattiello; Paloschi, Antenucci. All. Semplici

Panchina: Gomis, Marchegiani, Vaisanen, Konate, Salamon, Dramé, Vitale, Viviani, Grassi, Schiavon, Bonazzoli, Floccari

Squalificati: -

Indisponibili: Costa, Borriello, Simic



ROMA (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Fazio, Manolas, Silva; Strootman, Gonalons, Pellegrini; Nainggolan, Schick, El Shaarawy. All. Di Francesco

Panchina: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Florenzi, Gerson, De Rossi, Under, Perotti, Dzeko

Squalifiati: -

Indisponibili: Defrel, Karsdorp, Kolarov