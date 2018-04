Serie A, le probabili formazioni della 34.a giornata

SPAL-ROMA sabato alle 15:00 su Premium Sport HD



SPAL (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Grassi, Mattiello; Paloschi, Antenucci. All. Semplici

Panchina: Gomis, Marchegiani, Vaisanen, Konate, Salamon, Dramé, Vitale, Viviani, Everton Luiz, Schiavon, Bonazzoli, Floccari

Squalificati: -

Indisponibili: Costa, Borriello, Simic



ROMA (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Fazio, Manolas, Silva; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Under, Schick, El Shaarawy. All. Di Francesco

Panchina: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Florenzi, Pellegrini, Gerson, Gonalons, Perotti, Dzeko

Squalifiati: -

Indisponibili: Defrel, Karsdorp, Kolarov