Serie A, le probabili formazioni della 33.a giornata

CROTONE-JUVENTUS UFFICIALI mercoledì alle 20:45 su PREMIUM SPORT HD CROTONE (4-3-3) : Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Rohden, Mandragora; Diaby, Stoian, Simy. All. Zenga Panchina : Festa, Viscovo, Pavlovic, Sampirisi, Ajeti, Zanellato, Ricci, S. Simic, Izco, Trotta, Crociata, Nalini, Tumminello. Squalificati : - Indisponibili : Budimir, Benali JUVENTUS (4-3-3) : Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Sturaro, Marchisio, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Dybala. All. Allegri Panchina : Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Barzagli, Howedes, Asamoah, Khedira, Cuadrado, Bentancur, Bernardeschi. Squalificati : - Indisponibili: De Sciglio, Pjanic, Mandzukic

FIORENTINA-LAZIO UFFICIALI mercoledì alle 20:45 su PREMIUM CALCIO 3 FIORENTINA (4-3-2-1) : Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Dabo, Veretout, Eysseric; Chiesa, Gil Dias; Simeone. All. Pioli Panchina : Dragowski, Cerofolini, Olivera, Laurini, Cristoforo, Gaspar, Falcinelli, Saponara, Thereau, Benassi. Squalificati : - Indisponibili : Badelj, Lo Faso LAZIO (3-5-1-1) : Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Caceres; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile. All. Inzaghi Panchina : Vargic, Guerrieri, Wallace, Bastos, Lulic, Basta, Di Gennaro, Bruno Jordao, Murgia, Caicedo, Nani, Felipe Anderson. Squalificati : Radu Indisponibili: Patric

NAPOLI-UDINESE UFFICIALI mercoledì alle 20.45 su PREMIUM SPORT 2 HD NAPOLI (4-3-3) : Reina; Hysaj, Albiol, Tonelli, Mario Rui; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne. All. Sarri Panchina : Sepe, Rafael, Chiriches, Maggio, Allan, Jorginho, Milic, Rog, Machach, Mertens, Ounas. Squalificati : Koulibaly Indisponibili: Ghoulam UDINESE (3-5-2) : Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Zampano, Barak, Balic, Ingelsson, Pezzella G.; Perica, Jankto. All. Oddo Panchina : Scuffet, Borsellini, Widmer, Fofana, Ali Adnan, Maxi Lopez, Pontisso, De Paul. Squalificati : Hallfredsson Indisponibili : Behrami, Angella, Lasagna, Stryger Larsen

ROMA-GENOA UFFICIALI mercoledì alle 20:45 su PREMIUM CALCIO 2



ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, Gonalons, Gerson; Under, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco

Panchina: Skorupski, Lobont, Silva, Manolas, Bruno Peres, De Rossi, Nainggolan, Strootman, Antonucci, Schick.

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Perotti, Defrel



GENOA (3-5-2): Perin; Rosi, Rossettini, Zukanovic; Migliore, Bertolacci, Rigoni, Hiljemark, El Yamiq; Lapadula, Pandev. All. Ballardini

Panchina: Lamanna, Zima, Lazovic, Pereira, Veloso, Cofie, Omeonga, Bessa, Laxalt, Medeiros, Galabinov, Taarabt, Rossi.

Squalificati: -

Indisponibili: Izzo, Biraschi, Spolli