Serie A, le probabili formazioni della 31.a giornata

JUVENTUS (4-2-3-1) : Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Asamoah; Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Mandzukic. All. Allegri Panchina : Buffon, Howedes, Chiellini, De Sciglio, Pinsoglio, Sturaro, Alex Sandro, Khedira, Marchisio, Bentancur, Higuain Squalificati : - Indisponibili: Barzagli, Bernardeschi

BENEVENTO-JUVENTUS alle 15:00 su Premium Sport HD BENEVENTO (4-3-3) : Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Costa; Viola, Sandro, Guilherme; Brignola, Diabaté, Djuricic. All. De Zerbi Panchina : Brignoli, Piscitelli, Billong, Venuti, Gyamfi, Cataldi, Lombardi, Parigini, Iemmello, Coda, Del Pinto, D'Alessandro. Squalificati : Lucioni, Letizia Indisponibili : Antei, Memushaj

ROMA-FIORENTINA sabato alle 18:00 su Premium Sport HD

ROMA (4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; De Rossi, Strootman; Defrel, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco

Panchina: Skorupski, Lobont, Silva, Bruno Peres, Fazio, Pellegrini, Gonalons, Gerson, Antonucci, Schick

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Nainggolan, Under, Perotti



FIORENTINA (4-3-3): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Cristoforo; Gil Dias, Simeone, Saponara. All. Pioli

Panchina: Dragowski, Cerofolini, Olivera, Laurini, Dabo, Gaspar, Eysseric, Lo Faso, Falcinelli, Thereau

Squalificati: Chiesa

Indisponibili: Badelj