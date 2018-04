Serie A, le probabili formazioni della 30.a giornata

BOLOGNA-ROMA alle 12:30 su Premium Sport HD



BOLOGNA (3-5-1-1): Da Costa; De Maio, Gonzalez, Helander; Di Francesco, Dzemaili, Pulgar, Poli, Masina; Verdi; Palacio. All. Donadoni

Panchina: Santurro, Romagnoli, Torosidis, Keita, Mbaye, Crisetig, Falletti, Krejci, Nagy, Donsah, Avenatti, Destro, Orsolini.

Squalificati: Mirante

Indisponibili: Krafth



ROMA (4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman; Nainggolan, Perotti, El Shaarawy; Dzeko. All. Di Francesco

Panchina: Skorupski, Lobont, Silva, Bruno Peres, Juan Jesus, Pellegrini, Schick, Under, Gonalons, Gerson, Antonucci, Defrel.

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp