Serie A, le probabili formazioni della 29.a giornata

NAPOLI-GENOA UFFICIALI domenica alle 20:45 su Premium Sport HD NAPOLI (4-3-3) : Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri Panchina : Sepe, Rafael, Maggio, Tonelli, Milic, Diawara, Rog, Machach, Zielinski, Milik, Ounas Squalificati : - Indisponibili: Ghoulam, Chiriches GENOA (3-5-2) : Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Rosi, Lazovic, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Galabinov. All. Ballardini Panchina : Lamanna, Migliore, Rossettini, Pereira, Cofie, L. Rigoni, Bessa, Omeonga, Medeiros, Lazovic, Taarabt, Rossi, Lapadula. Squalificati : - Indisponibili : Izzo, Veloso

LAZIO-BOLOGNA UFFICIALI domenica alle 20:45 su Premium Sport 2 HD LAZIO (3-5-2) : Strakosha; Wallace, De Vrij, Luiz Felipe; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson; Nani, Immobile. All. Inzaghi Panchina : Vargic, Guerrieri, Caceres, Radu, Bastos, Patric, Basta, Milinkovic-Savic, Murgia, Lukaku, Bruno Jordao, Caicedo Squalificati : - Indisponibili: Lulic BOLOGNA (3-5-2) : Mirante; De Maio, Gonzalez, Helander; Torosidis, Dzemaili, Pulgar, Donsah, Masina; Verdi, Palacio. All. Donadoni Panchina : Santurro, Krafth, Romagnoli, Di Francesco, Keita, Mbaye, Crisetig, Falletti, Krejci, Nagy, Avenatti, Destro Squalificati : - Indisponibili : Orsolini, Da Costa, Poli

BENEVENTO (4-3-3) : Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Viola, Sandro, Djuricic; Brignola, Coda, Guilherme. All. De Zerbi Panchina : Brignoli, Venuti, Billong, Gyamfi, Costa, Cataldi, Memushaj, Lombardi, Parigini, Iemmello, Diabaté Squalificati : Lucioni, Del Pinto Indisponibili : Antei, D'Alessandro CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Castan; Faragò, Ionita, Barella, Padoin, Miangue; Han, Pavoletti. All. Lopez Panchina : Rafael, Crosta, Andreolli, Pisacane, Cossu, Deiola, Dessena, Giannetti, Ceter, Farias, Squalificati: Joao Pedro Indisponibili : Cigarini, Sau, Lykogiannis

CROTONE-ROMA UFFICIALI domenica alle 15 su Premium Sport 2 HD



CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Benali, Mandragora, Stoian; Ricci, Trotta, Nalini. All. Zenga

Panchina: Viscovo, Pavlovic, Sampirisi, Zanellato, Diaby, Ajeti, Rohden, Crociata, Simy, Barberis

Squalificati: -

Indisponibili: Festa, S. Simic, Tumminello, Izco, Budimir



ROMA (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Juan Jesus, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Gonalons, Nainggolan; Gerson, Dzeko, El Shaarawy . All. Di Francesco

Panchina: Skorupski, Lobont, Silva, Florenzi, Manolas, Pellegrini, Schick, Under, Strootman, Antonucci, Defrel

Squalificati: De Rossi

Indisponibili: Karsdorp, Perotti