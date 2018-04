Serie A, le probabili formazioni della 29.a giornata

UDINESE (3-5-2) : Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Behrami, Fofana, Adnan; Jankto, Perica. All. Oddo Panchina : Scuffet, Borsellini, Nuytinck, Angella, Zampano, Pezzella G, Hallfredsson, Balic, Ingelsson, De Paul, Maxi Lopez Squalificati : Indisponibili : Lasagna SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Lemos, Goldaniga, Acerbi, Lirola, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Adjapong; Politano, Babacar. All. Iachini Panchina : Pegolo, Rogerio, Dell'Orco, Mazzitelli, Cassata, Biondini, Sensi, Pierini, Frattesi, Matri Squalificati: Berardi, Peluso, Ragusa Indisponibili : Letschert

SPAL-JUVENTUS sabato alle 20:45 su Premium Sport HD SPAL (3-5-2) : Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Grassi, F. Costa; Paloschi, Antenucci. All. Semplici Panchina : Gomis, Marchegiani, Vaisanen, Salamon, Simic, Viviani, Konate, Dramé, Vitale, Everton Luiz, Bonazzoli, Floccari. Squalificati : nessuno Indisponibili : Borriello, Mattiello JUVENTUS (4-3-3) : Buffon; De Sciglio, Rugani, Barzagli, Alex Sandro; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Higuain. All. Allegri Panchina : Szczesny, Howedes, Chiellini, Lichtsteiner, Asamoah, Pinsoglio, Sturaro, Bentancur, Mandzukic Squalificati : Benatia Indisponibili: Bernardeschi, Cuadrado, Khedira

SAMPDORIA-INTER domenica alle 12:30 su Premium Sport HD SAMPDORIA (4-3-1-2) : Viviano; Bereszynski, Silvestre, G. Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Caprari. All. Giampaolo Panchina: Belec, Sala, Tozzo, Strinic, Andersen, Regini, Verre, Alvarez, Capezzi, Kownacki, Zapata Squalificati : Linetty Indisponibili: nessuno INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Miranda, Skriniar, D'Ambrosio; Gagliardini, Vecino; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. All. Spalletti Panchina : Padelli, Berni, Dalbert, Lisandro Lopez, Santon, Brozovic, Borja Valero, Eder, Karamoh. Squalificati: - Indisponibili : Pinamonti, Ranocchia

BENEVENTO (4-3-3) : Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Venuti; Viola, Sandro, Djuricic; Brignola, Coda, Guilherme. All. De Zerbi Panchina : Brignoli, Letizia, Billong, Gyamfi, Costa, Cataldi, Memushaj, Lombardi, Parigini, Iemmello, Diabaté Squalificati : Lucioni, Del Pinto Indisponibili : Antei, D'Alessandro CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Castan; Faragò, Ionita, Barella, Padoin, Miangue; Han, Pavoletti. All. Lopez Panchina : Rafael, Crosta, Andreolli, Pisacane, Cossu, Deiola, Dessena, Giannetti, Ceter, Farias, Squalificati: Joao Pedro Indisponibili : Cigarini, Sau, Lykogiannis

CROTONE-ROMA domenica alle 15 su Premium Sport 2 HD



CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Benali, Mandragora, Stoian; Ricci, Trotta, Nalini. All. Zenga

Panchina: Viscovo, Pavlovic, Sampirisi, Zanellato, Diaby, Ajeti, Rohden, Crociata, Simy, Barberis

Squalificati: -

Indisponibili: Festa, S. Simic, Tumminello, Izco, Budimir



ROMA (4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman; Perotti, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All. Di Francesco

Panchina: Skorupski, Lobont, Silva, Bruno Peres, Juan Jesus, Gonalons, Gerson, Schick, Under, Antonucci, Defrel

Squalificati: De Rossi

Indisponibili: Karsdorp