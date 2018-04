Serie A, le probabili formazioni della 28.a giornata

INTER-NAPOLI UFFICIALI domenica alle 20:45 su Premium Sport HD INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Miranda, Skriniar, D'Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. All. Spalletti Panchina : Padelli, Berni, Dalbert, Lisandro Lopez, Santon, Borja Valero, Vecino, Eder, Karamoh. Squalificati: - Indisponibili : Pinamonti, Ranocchia NAPOLI (4-3-3) : Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri Panchina : Sepe, Rafael, Maggio, Tonelli, Milic, Diawara, Rog, Machach, Zielinski, Milik, Ounas Squalificati : - Indisponibili: Ghoulam, Chiriches

ROMA-TORINO venerdì alle 20:45 su Premium Sport HD FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Under, Schick, El Shaarawy. All. Di Francesco

Panchina: Skorupski, Lobont, Silva, Bruno Peres, Gonalons, Pellegrini, Gerson, Perotti, Antonucci

Squalificati: Fazio, Dzeko

Indisponibili: Defrel, Karsdorp



TORINO (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Moretti, Ansaldi; Acquah, Rincon, Baselli; Iago Falque, Belotti, Berenguer. All. Mazzarri

Panchina: Milinkovic-Savic, Ichazo, Barreca, Berenguer, Valdifiori, Edera

Squalificati: Burdisso

Indisponibili: Lyanco, Ljajic, Molinaro, Bonifazi, Obi