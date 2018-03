Serie A, le probabili formazioni della 27.a giornata

Spal (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Grassi, Viviani, Kurtic, Mattiello; Paloschi, Antenucci. All.: Semplici. Panchina: Gomis, Marchegiani, Simic, Everton Luiz, Konate, Vaisanen, Costa, Dramé, Oikonomou, Vitale, Bonazzoli, Floccari. Squalificati: Schiattarella Indisponibili: Borriello, Schiavon, Salamon Bologna (3-5-1-1): Mirante; De Maio, Gonzalez, Helander; Di Francesco, Poli, Pulgar, Dzemaili, Masina; Verdi; Destro, . All.: Donadoni. Panchina: Santurro, Ravaglia, Mbaye, Romagnoli, Keita, Krafth, Nagy, Torosidis, Donsah, Paz, Crisetig, Orsolini, Falletti, Krejci, Avenatti. Squalificati: - Indisponibili: Da Costa, Palacio

LAZIO-JUVENTUS sabato alle 18 su PREMIUM SPORT HD Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson; Immobile. All.: Inzaghi. Panchina: Vargic, Guerrieri, Luiz Felipe, Patric, Caceres, Wallace, Mauricio, Lukaku, Murgia, Nani, Luis Alberto. Squalificati: Marusic Indisponibili: Di Gennaro, Bruno Jordao Juventus (4-3-3): ​Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Barzagli, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Alex Sandro. All.: Allegri. Panchina: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Höwedes, Rugani, Marchisio, Sturaro, Bentancur, Mandzukic. Squalificati: - Indisponibili: Cuadrado, Bernardeschi, De Sciglio, Higuain

NAPOLI-ROMA sabato alle 20:45 su PREMIUM SPORT HD



Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All.: Sarri.

Panchina: Sepe, Rafael, Milic, Maggio, Rog, Diawara, Zielinski, Ounas, Leandrinho, Scarf, Milik.

Squalificati: -

Indisponibili: Ghoulam, Chiriches



Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Under, Dzeko, Perotti. All.: Di Francesco.

Panchina: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Antonucci, Jonathan Silva, Bruno Peres, Gerson, Pellegrini, El Shaarawy, Defrel, Schick.

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Gonalons