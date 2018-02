Serie A, le probabili formazioni della 26.a giornata

CAGLIARI-NAPOLI UFFICIALI lunedì alle 20:45 su PREMIUM SPORT HD ​ ​Cagliari (3-5-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Castan; Faragò, Padoin, Barella, Joao Pedro, Lykogiannis; Pavoletti, Han. All.: Diego Lopez. Panchina: Rafael, Crosta, Miangue, Andreolli, Dessena, Deiola, Cossu, Ceter, Caligara, Ionita, Sau, Giannetti. Squalificati: - Indisponibili: Cigarini, Pisacane, Farias Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All.: Sarri. Panchina: Sepe, Rafael, Milic, Maggio, Rog, Diawara, Zielinski, Ounas, Leandrinho, Scarf. Squalificati: - Indisponibili: Ghoulam, Milik, Chiriches

ROMA-MILAN domenica alle 20:45 su PREMIUM SPORT HD FORMAZIONI UFFICIALI



Roma (4-2-3-1): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman; Under, Nainggolan, Perotti; Schick. All.: Di Francesco.

Panchina: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Antonucci, Florenzi, De Rossi, Gerson, El Shaarawy, Defrel, Dzeko.

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Jonathan Silva, Gonalons



Milan (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All.: Gattuso.

Panchina: Donnarumma A., Guarnone, Abate, Mauri, Zapata, Montolivo, Locatelli, Borini, Kalinic, André Silva.

Squalificati: -

Indisponibili: Conti, Storari, Musacchio, Antonelli