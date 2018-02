Serie A, le probabili formazioni della 26.a giornata

ROMA-MILAN domenica alle 20:45 su PREMIUM SPORT HD



Roma (4-2-3-1): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman; Under, Nainggolan, El Shaarawy; Schick. All.: Di Francesco.

Panchina: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Antonucci, Florenzi, De Rossi, Gerson, Perotti, Defrel, Dzeko.

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Jonathan Silva, Gonalons



Milan (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All.: Gattuso.

Panchina: Donnarumma A., Guarnone, Abate, Mauri, Zapata, Montolivo, Locatelli, Borini, Kalinic, André Silva.

Squalificati: -

Indisponibili: Conti, Storari, Musacchio, Antonelli