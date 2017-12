Serie A, le probabili formazioni della 14sima giornata

Juventus (3-4-2-1): Buffon; Barzagli, Benatia, Howedes; Lichtsteiner, Matuidi, Marchisio, Alex Sandro; Dybala, Douglas Costa; Mandzukic. All.: Allegri. Panchina: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Asamoah, Bentancur, Pjanic, Sturaro, Higuain Squalificati: nessuno Indisponibili: Chiellini, Cuadrado, Pjaca, Bernardeschi, Khedira Crotone (4-4-2): Cordaz; Sampirisi, Ajeti, Ceccherini, Pavlovic; Rohden, Barberis, Mandragora, Nalini; Budimir, Tonev. All.: Nicola. Panchina: Festa, Viscovo, Faraoni, Simic, Cabrera, Martella, Crociata, Aristoteles, Izco, Simy, Stoian, Trotta Squalificati: nessuno Indisponibili: Krugl, Tumminello

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Castagne; Ilicic; Petagna, Gomez. All.: Gasperini Panchina: Gollini, Palomino, Mancini, Gosens, Melegoni, De Roon, Haas, Schimdt, Orsolini, Kurtic, Vido, Cornelius Squalificati: Indisponibili: Spinazzola Benevento (4-3-3): Brignoli; Venuti, Antei, Costa, Di Chiara; Viola, Chibsah, Cataldi; Ciciretti, Armenteros, D'Alessandro. All.: De Zerbi. Panchina: Belec, Gymafi, Gravillon, Lombardi, Djimsiti, Del Pinto, Kanoute, Memushaj, Lazaar, Coda, Puscas, Parigini Squalificati: Lucioni, Letizia Indisponibili: Iemmello

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. All.: Inzaghi. Panchina: Vargic, Guerrieri, Patric, Mauricio, Basta, Bruno Jordao, Pedro Neto, Murgia, Luiz Felipe, Lukaku, Nani, Palombi. Squalificati: nessuno Indisponibili: Felipe Anderson, Di Gennaro, Caicedo, Wallace Fiorentina (4-3-3): Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Chiesa, Simeone, Thereau. All.: Pioli. Panchina: Dragowski, Gaspar, Milenkovic, Olivera, Vitor Hugo, Cristoforo, Sanchez, Babacar, Gil Dias, Lo Faso, Eysseric, Saponara Squalificati: nessuno Indisponibili: nessuno

GENOA-ROMA UFFICIALI alle 15 su PREMIUM SPORT 2 HD



Genoa (3-5-2): Perin; Izzo, Spolli, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Veloso, Bertolacci, Laxalt; Taarabt; Pandev. All.: Ballardini.

Panchina: Lamanna, Biraschi, Rossettini, Gentiletti, Cofie, Lazovic, Omeonga, Zima, Migliore, Palladino, Lapadula, Galabinov

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Galabinov



Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Perotti. All.: Di Francesco.

Panchina: Skorupski, Bruno Peres, Moreno, Castan, Manolas, Pellegrini, Gonalons, Emerson, Gerson, Under, Defrel, Schick

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Karsdorp