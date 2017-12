Serie A, le probabili formazioni della 14sima giornata

Cagliari (3-5-1-1): Rafael; Romagna, Andreolli, Ceppitelli; Faragò, Ionita, Cigarini, Barella, Padoin; Joao Pedro; Pavoletti. All.: Diego Lopez. Panchina: Cragno, Crosta, Pisacane, Van der Wiel, Miangue, Capuano, Dessena, Cossu, Sau, Giannetti, Farias, Melchiorri Squalificati: nessuno Indisponibili: Deiola Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Santon; Gagliardini, Vecino; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi. All.: Spalletti. Panchina: Padelli, Berni, Ranocchia, Nagatomo, Cancelo, Dalbert, Joao Mario, Brozovic, Eder, Karamoh, Pinamonti Squalificati: nessuno Indisponibili: Vanheusden

GENOA-ROMA domenica alle 15 su PREMIUM SPORT 2 HD



Genoa (3-5-2): Perin; Izzo, Spolli, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Veloso, Bertolacci, Laxalt; Taarabt; Pandev. All.: Ballardini.

Panchina: Lamanna, Biraschi, Rossettini, Gentiletti, Cofie, Lazovic, Omeonga, Zima, Migliore, Palladino, Lapadula, Galabinov

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Galabinov



Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Perotti. All.: Di Francesco.

Panchina: Skorupski, Bruno Peres, Moreno, Castan, Juan Jesus, Pellegrini, Gonalons, Emerson, Gerson, Under, Defrel, Schick

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Karsdorp