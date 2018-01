Serie A, le formazioni di Sampdoria-Roma

La Serie A torna subito in campo, a 48 ore dal Monday Night tra Juventus e Genoa: dopo Lazio-Udinese, si recupera anche Sampdoria-Roma (terza giornata), rinviata a settembre per maltempo.



Due grandi dubbi per Giampaolo e Di Francesco: il primo deve decidere se rischiare Quagliarella, non al meglio, o lanciare la coppia Zapata-Caprari; il secondo è alle prese con il problema Dzeko, in procinto di trasferirsi al Chelsea ma ancora a disposizione. Dovrebbe giocare con Defrel e Under ai suoi lati.



SAMPDORIA-ROMA probabili (ore 20.45, Premium Sport HD)

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Regini; Linetty, Torreira, Praet; Ramirez; Zapata, Quagliarella.

Panchina: Puggioni, Andersen, Murru, Dodò, Sala, Strinic, Barreto, Capezzi, Verre, Caprari, Kownacki, Alvarez. All.: Giampaolo.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Nainggolan; Defrel, Dzeko, Under.

Panchina: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Moreno, Emerson, Gerson, Bruno Peres, Schick, El Shaarawy. All.: Di Francesco.