Serie A, le formazioni di Lazio-Udinese e Sampdoria-Roma

La Serie A torna subito in campo, a 48 ore dal Monday Night tra Juventus e Genoa. Ma si giocano soltanto due partite, entrambe con vista sull'Europa: Lazio-Udinese, recupero della 12esima giornata, e Sampdoria-Roma, recupero della terza giornata. Inzaghi, senza Immobile e col suo vice Caicedo appena recuperato, schiera a sorpresa Felipe Anderson e Nani in attacco, escludendo anche Luis Alberto. Rinviato il debutto di Caceres in difesa. Oddo è senza Lasagna e rilancerà Maxi Lopez: possibile turnover per Jankto. Due grandi dubbi per Giampaolo e Di Francesco: il primo deve decidere se rischiare Quagliarella, non al meglio, o lanciare la coppia Zapata-Caprari; il secondo è alle prese con il problema Dzeko, in procinto di trasferirsi al Chelsea ma ancora a disposizione. Potrebbe scegliere Schick o Defrel al suo posto.



Ecco le probabili formazioni



LAZIO-UDINESE (ore 18,30, Premium Sport 2 HD)

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrji, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Nani, Felipe Anderson. Panchina: Vargic, Guerrieri, Patric, Caceres, Marusic, Bruno Jordao, Murgia, Lulic, Luiz Felipe, Luis Alberto, Caicedo. All. Inzaghi.

Udinese (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Stryger Larsen, Barak, Halfredsson, Fofana, Pezzella; De Paul, Maxi Lopez.

Panchina: Scuffet, Pizzignacco, Angella, Caiazza, Donatello, Balic, Ingelsson, Pontisso, Jankto, Jaadi, Perica. All.: Oddo



SAMPDORIA-ROMA (ore 20.45, Premium Sport HD)

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Regini; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Zapata, Caprari.

Panchina: Puggioni, Andersen, Murru, Dodò, Sala, Strinic, Linetty, Capezzi, Verre, Quagliarella, Kownacki, Alvarez. All.: Giampaolo.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, Strootman, Pellegrini; Under, Dzeko, Gerson.

Panchina: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Moreno, Emerson, Under, Defrel, Bruno Peres, Schick, El Shaarawy. All.: Di Francesco.