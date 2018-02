Serie A, le formazioni della 23.a giornata

LAZIO-GENOA lunedì alle 20:45 su PREMIUM SPORT HD Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Murgia, Lukaku; Luis Alberto; Immobile. All.: Inzaghi. Panchina: Vargic, Guerrieri, Patric, Basta, Bastos, Wallace, Mauricio, Bruno Jordao, Felipe Anderson, Luiz Felipe, Nani. Squalificati: Milinkovic-Savic, Lulic Indisponibili: Di Gennaro Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Rossettini, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Omeonga, Bertolacci, Laxalt; Lapadula, Pandev. All.: Ballardini. Panchina: Lamanna, Migliore, Lazovic, Hiljemark, Pedro Pereira, Medeiros, Brlek, Bessa, Galabinov. Squalificati: Spolli Indisponibili: Gentiletti, Rossi, Veloso, Izzo, Taarabt

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Spinazzola; Ilicic, Cristante; Petagna. All.: Gasperini Panchina: Gollini, Rossi, Palomino, De Roon, Gosens, Castagne, Haas, Lath, Melegoni, Cornelius. Squalificati: - Indisponibili: Rizzo, Caldara, Gomez Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Bani, Gamberini, Dainelli, Gobbi; Hetemaj, Radovanovic, Depaoli; Birsa, Giaccherini; Meggiorini. All.: Maran Panchina: Seculin, Confente, Cesar, Jaroszynski, Rigoni, Leris, Vignato, Stepinski, Pucciarelli, Pellissier. Squalificati: Cacciatore, Bastien Indisponibili: Castro, Inglese, Gaudino, Tomovic

​Cagliari (3-5-2): Rafael; Andreolli, Ceppitelli, Castan; Faragò, Joao Pedro, Cigarini, Padoin, Barella; Farias, Pavoletti. All.: Diego Lopez. Panchina: Crosta, Andreolli, Romagna, Deiola, Cossu, Ceter, Dessena, Ionita, Han, Caligara, Giannetti. Squalificati: Pisacane Indisponibili: Cragno, Miangue Spal (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Viviani, Grassi, Mattiello; Floccari, Antenucci. All.: Semplici. Panchina: Salamon, Gomis, Marchegiani, Everton Luiz, Simic, Vaisanen, Costa, Dramé, Paloschi, Oikonomou, Vitale, Schiattarella, Bonazzoli. Squalificati: - Indisponibili: Konate, Borriello, Schiavon

JUVENTUS-SASSUOLO UFFICIALI domenica alle 15 su PREMIUM SPORT 2 HD Juventus (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Mandzukic. All.: Allegri. Panchina: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Asamoah, Lichtsteiner, Benatia, Sturaro, Bentancur, Marchisio, Del Sole. Squalificati: - Indisponibili: Höwedes, Cuadrado, Dybala, Douglas Costa, Barzagli Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Lemos, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Politano. All.: Iachini. Panchina: Marson, Pegolo, Rogerio, Mazzitelli, Cassata, Sensi, Biondini, Adjapong, Matri, Ragusa, Pierini, Frattesi. Squalificati: Goldaniga Indisponibili: Letschert

UDINESE-MILAN UFFICIALI domenica alle 15 su PREMIUM CALCIO 1 HD Udinese (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Stryger Larsen; Zampano, Behrami, Barak, Jankto, Pezzella; De Paul, Lasagna. All.: Oddo Panchina: Scuffet, Borsellini, Angella, Halfredsson, Balic, Pontisso, Fofana, Ingelsson, Maxi Lopez, Perica. Squalificati: Samir Indisponibili: Adnan, Widmer Milan (4-3-3): Donnarumma G.; Abate, Bonucci, Romagnoli, Calabria; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, André Silva, Calhanoglu. All.: Gattuso. Panchina: Donnarumma A., Guarnone, Bellanova, Musacchio, Mauri, Zapata, Antonelli, Montolivo, Locatelli, Borini, Cutrone, Kalinic. Squalificati: - Indisponibili: Conti, Storari, Rodriguez

BOLOGNA-FIORENTINA UFFICIALI domenica alle 15 su PREMIUM CALCIO 2 Bologna (4-3-1-2): Mirante; Mbaye, Helander, De Maio, Masina; Donsah, Pulgar, Poli; Dzemaili; Destro, Palacio. All.: Donadoni. Panchina: Santurro, Ravaglia, Krafth, Torosidis, Gonzalez, Paz, Crisetig, Orsolini, Di Francesco, Falletti, Nagy, Krejci. Squalificati: - Indisponibili: Verdi, Da Costa Fiorentina (4-4-2): Sportiello; Laurini, Astori, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Chiesa, Simeone, Gil Dias. All.: Pioli. Panchina: Dragowski, Cerofolini, Bruno Gaspar, Victor Hugo, Dabo, Olivera, Cristoforo, Lo Faso, Thereau, Falcinelli, Saponara. Squalificati: Pezzella Indisponibili: -

VERONA-ROMA UFFICIALI domenica alle 12:30 su PREMIUM SPORT HD



Verona (4-4-2): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Buchel, Valoti, Aarons; Petkovic, Matos. All.: Pecchia.

Panchina: Silvestri, Coppola, Fossati, Felicioli, Souprayen, Calvano, Lee, F. Zuculini, Danzi.

Squalificati: Kean

Indisponibili: Laner, Cerci, Zaccagni, Verde, Heurtaux



Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Nainggolan; Under, Dzeko, El Shaarawy. All.: Di Francesco.

Panchina: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Gerson, Gonalons, Antenucci, Defrel, Perotti, Bruno Peres.

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Schick, Jonathan Silva, De Rossi