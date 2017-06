Serie A, le divise si sceglieranno in settimana, basta scotch o colori simili

Se durante il derby di Milano le divise di Inter e Milan vi sembravano troppo scure e difficili da distinguere e se considerate poco elegante la scelta dell'Udinese di apporre scotch sul retro per non confondere la maglia con quella dell'Atalanta, niente paura: la serie A ha deciso di porre rimedio. Come ha detto Franco Collavino, dg dell'Udinese, al Messaggero Veneto, la scelta della divisa, sinora fatta a ridosso del match dagli arbitri, sarà fatta a metà settimana in modo da avere più tempo per decidere al meglio ed evitare casi limite: un aiuto per i giocatori, la terna arbitrale ma anche gli spettatori.