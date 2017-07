Serie A, le curiosità del calendario

LA PRIMA GIORNATA • La Juventus ha pareggiato le due precedenti sfide contro il Cagliari alla prima giornata, nel 1980 e nel 1992.

• Le due sfide tra Inter e Fiorentina al debutto in campionato, entrambe al Franchi, hanno visto 11 reti: pareggio 3-3 nel 1946, vittoria 3-2 dei nerazzurri nel 2006. •

Il Napoli non ha mai battuto il Verona alla prima di Serie A: pareggio 1-1 in casa nel 1968, sconfitta 3-1 in Veneto nel 1984, all’esordio nel campionato italiano di Diego Armando Maradona. In quella stagione l’Hellas vinse lo scudetto.

• Tuttavia, il Napoli non ha mai perso all’esordio con una neopromossa: in 15 occasioni, 11 vittorie e quattro pareggi (tra cui il 2- 2 della scorsa stagione con il Pescara).

• Il Bologna affronterà per la quinta volta il Torino alla prima giornata: finora non ha mai perso (2V, 2N).

• L’Atalanta ha ottenuto un solo punto in cinque sfide all’esordio contro squadre romane: sconfitta con la Roma nel 1985, tre sconfitte e un pareggio con la Lazio.

• La Sampdoria ha “battezzato” una esordiente anche due anni fa: anche il Carpi giocò infatti contro i blucerchiati la sua prima gara assoluta in Serie A, perdendo 2-5.

I DERBY • Per la 12ª volta Juventus e Torino si affrontano alla sesta giornata di andata del campionato (per la quarta volta in casa della Vecchia Signora): finora otto vittorie bianconere, tre successi granata, nessun pareggio.

• Sono stati tre in precedenza i Derby di Torino a settembre: un pareggio 2-2 seguito da due vittorie bianconere per 1-0.

• L’Inter ha vinto solo uno degli ultimi sei derby di Milano giocati all’8° turno di campionato; due i successi rossoneri.

• Un solo precedente tra Roma e Lazio alla 13ª giornata (vittoria biancoceleste per 1-0 nel gennaio 1989), nessuno alla 32ª.

• La prima vittoria del Chievo contro l’Hellas Verona in Serie A arrivò proprio alla 28ª giornata, nel 2002 (si trattava però dell’11ª di ritorno).

• La Samp ha vinto solo una delle ultime sei sfide di Serie A contro il Genoa ad aprile (due sconfitte, tre pareggi).

I BIG MATCH • La Juve ha vinto tre delle ultime quattro sfide con il Milan giocate ad ottobre; ha però perso proprio l’ultima, quella della scorsa stagione (1-0, rete di Locatelli).

• Nel 2013/14 Juventus e Roma si affrontarono alla 18ª giornata: due vittorie bianconere, 3-0 all’andata in casa e 1-0 al ritorno.

• Juventus-Roma si giocò il 23 dicembre anche nel 1995: vittoria esterna dei giallorossi per 2-0.

• Roma imbattuta nelle ultime cinque sfide con il Napoli all’ottava giornata: tre pareggi seguiti da due successi, da ultimo il 3-1 della scorsa stagione (giocato però in Campania).

• Inter e Juventus si sono sfidate per cinque volte alla 16ª di campionato: vittoria milanese nella prima, poi quattro successi bianconeri con ben 3.3 reti a partita per i piemontesi.