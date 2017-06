Serie A, le big racchiuse in pochi punti: la lotta è serrata

Come da anni a questa parte, il ritornello di qualsiasi tifoso sotto l'ombrellone era uno: "Juventus già campione, la vera lotta è per la zona Champions". Ora che le temperature stanno virando verso l'autunno, il ragionamento non cade (anche considerando che si sono giocate solo cinque giornate di campionato) ma forse è meno netto delle previsioni.



I bianconeri si sono ripresi la vetta dopo sole 96 ore, la sconfitta contro l'Inter (dopo il pari europeo con il Siviglia) e i primi rilievi ad Allegri non sembrano aver incrinato la corazzata juventina che al fianco delle solite certezze ha trovato nuova linfa anche da chi è, teoricamente, considerata seconda linea. I gol di Rugani e Lemina (aiutato dalla deviazione di Ceppitelli), la prestazione di Hernanes e il sigillo di Higuain riportano il sorriso in casa Juventus, anche grazie allo stop del Napoli. In casa partenopea va registrato lo sfogo di Sarri, deluso dalla prestazione arbitrale nella sfida contro il Genoa: preoccupa più il messaggio rivolto alla dirigenza che il pari (ben giocato) a Marassi. Va subito risolto l'equivoco con De Laurentiis, chiamato in causa dall'allenatore azzurro, prima di perdere altri punti per strada: dopotutto la vetta è lì, a un punto.



Roma e Inter seguono a 10 punti, condividendo curiosamente pregi e difetti. I giallorossi sommergono il Crotone con quattro gol ma, come ammesso dallo stesso Spalletti a fine gara, devono ancora registrare la retroguardia (tormentata da inizio stagione da infortuni ed errori individuali) per trovare quella regolarità necessaria per competere sino a fine stagione. I nerazzurri di Frank de Boer si aggrappano ad Icardi e scoprono una volta in più la concretezza di Joao Mario ma neppure ad Empoli Handanovic ha potuto passare una serata del tutto tranquilla. Tra due giornata ci sarà Roma-Inter, ne sapremo di più.



Chi osserva a fari spenti, ma neanche tanto visti i 9 punti, è il Milan, reduce da due vittorie consecutive, con un Bacca formato Champions e un gruppo che si stringe sempre più attorno a Montella. A inizio stagione in pochi davano credito ai rossoneri che per il momento volano basso ("I nostri competitori sono Inter ma anche Fiorentina e Sassuolo" le parole dell'ex aeroplanino dopo il 2-0 sulla Lazio) ma, complice la definizione della situazione societaria, si tengono attaccati al trenino di testa aspettando qualche regale cinese dal mercato di gennaio.



Le prime cinque giornate di serie A hanno quindi portato tante conferme e qualche smentita, di sicuro hanno regalato tanto spettacolo e una classifica corta. E tra due giorni si riparte, sempre su Premium, con Palermo-Juventus e Napoli-Chievo.