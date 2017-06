Serie A: Lazovic rialza il Genoa, la Fiorentina si sveglia tardi

In poco più di sessanta minuti di partita, il Genoa riesce a riscattare la sconfitta di San Siro e a fermare la corsa della Fiorentina che rimane settima alle spalle dell'Atalanta. Nel recupero della terza giornata di serie A, interrotta lo scorso 11 settembre per l'incessante pioggia, è Darko Lazovic a segnare la rete che vale l'1-0 a Marassi: una vittoria meritata per la squadra di Juric, che in casa raramente sbaglia, ma soprattutto ha dimostrato un approccio migliore a un match che partiva dal minuto 27' e 30'' del cronometro. La Fiorentina, come spesso le accade, ha pagato dazio al turnover (solo spiccioli di partita per Kalinic e Ilicic) ed ha avuto solo qualche sussulto tra inizio e metà ripresa con Zarate ma soffrendo sempre le sgroppate di Lazovic, che si conferma dopo la grande prestazione contro l'Inter. Tanti errori individuali per i viola, molto più continui i giocatori del Genoa che ora possono anche godersi il sorpasso sui cugini della Sampdoria.

GENOA-FIORENTINA 1-0 (Tabellino, cronaca e classifiche)

Se Juric sceglie il Genoa tipo, al netto delle assenze di Pavoletti e Rincon, mentre Paulo Sousa rinuncia a sorpresa a Kalinic e Ilicic. Un rischio che non paga, anche se il problema dei viola sembra più nel'approccio alla partita che negli uomini, visto che i rossoblù sembrano gli unici ad essere dentro il match. Al 31', primo rischio, con Tatarusanu che controlla male un retropassaggio ma salva prima del patatrac, al portiere rumeno va bene anche quattro minuti più tardi quando, dopo un'uscita avventata al limite, Gonzalo salva il tentativo da fuori di Rigoni prima che si insacchi. Ma il gol è nell'aria, ed è merito del cross di Ninkovic che trova sul secondo palo Lazovic, bravo a sbucare alle spalle di Milic, e siglare la rete del vantaggio al 37'.



Che il problema della Fiorentina fosse psicologico lo testimonia il fatto che, pur senza cambi, la squadra scesa in campo nella ripresa ha tutt'altri ordine e intensità. Tra il 59' e il 60' due brividi per i padroni di casa: prima la bordata terrificante di Zarate che sbatte sulla traversa a Perin battuto e poi la spizzata da corner ancora dell'argentino sulla quale Vecino, a un metro dalla porta, arriva con un attimo di ritardo. I rossoblù tendono a chiudersi per ripartire, come nell'occasione del 70' nella quale Lazovic serve ottimamente Rigoni al limite ma il centrocampista svirgola sprecando una buona chance. E' sempre il laterale destro serbo, migliore in campo, a creare grattacapi ai viola ma Simeone, al 90', non riesce a raddoppiare e Tatarusan respinge il possibile 2-0 di Ntcham proprio allo scadere.