Serie A, Lazio-Udinese 3-0: Inzaghi da solo al 3° posto

Missione compiuta per la Lazio. Nel recupero della 12.a giornata di Serie A i capitolini battono 3-0 l'Udinese e staccano l'Inter agguantando in solitaria il terzo posto. Per l'undici di Inzaghi, privo dell'infortunato Immobile (dovrebbe rientrare domenica a San Siro contro il Milan), ottavo risultato utile consecutivo tra campionato e Coppa Italia. Non sono solo i numeri a far sorridere il tecnico biancoceleste (56 gol in 22 giornate): le prove di Nani e soprattutto di Felipe Anderson dimostrano che la rosa è sufficientemente ampia, in particolare in avanti, per lottare sul triplo fronte a dispetto delle dichiarazioni preoccupate della vigilia sulla serie di impegni ravvicinati. Per Oddo il ko arriva dopo due pareggi: si tratta di una piccola flessione che comunque non deve assolutamente preoccupare considerata la situazione in classifica (nono posto).



I biancocelesti faticano in avvio a trovare gli spazi giusti contro un'Udinese che si presenta all'Olimpico con grande personalità e senza rinunciare al proprio gioco. I friulani, ben disposti in campo, non concedono nulla ai rivali fino al 22' quando Samir insacca di testa nella propria porta il cross di Milinkovic-Savic: la Lazio si 'ritrova' così in vantaggio. La reazione della squadra di Oddo è fulminea: Barak si inserisce nelle maglie larghe della difesa capitolina e costringe Strakosha a un intervento miracoloso.



Gli ospiti insistono alla ricerca del pareggio anche se la lentezza della manovra limita sul nascere le iniziative e rende meno complicato il compito degli Aquilotti, attendisti dopo aver sbloccato il match e pronti a colpire con improvvisi lampi (conclusioni imprecise di Parolo e Felipe Anderson nel finale di frazione).



A inizio ripresa la Lazio raddoppia. Felipe Anderson sfugge sulla destra a Danilo e serve un assist al bacio a Nani: l'ex Manchester United batte di destro Bizzarri. Il gol sembra stendere l'Udinese dal punto di vista mentale: i bianconeri non riescono a rispondere e rischiano di capitolare un'altra volta (salvataggio di Perica sul coppo di testa di Milinkovic-Savic). Soltanto a 10' dal termine la sfida si potrebbe riaprire: Straskosha rimedia a un errore in disimpegno compiendo una super parata su De Paul mentre il destro di Fofana esce di poco. A chiudere definitivamente i conti ci pensa Felipe Anderson all'87': lancio di Lulic e piatto destro preciso a superare Bizzarri in uscita.