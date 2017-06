Serie A, Lazio-Torino 3-1: Inzaghi al quarto posto

Keita Balde è l'uomo della provvidenza della Lazio contro il Torino, il maliano entra nel finale e di fatto risolve un match che stava diventando ostico per i biancocelesti dopo che i granata avevano pareggiato il vantaggio dell'ex Immobile (e prima del definitivo tris di Felipe Anderson): all'Olimpico finisce 3-1 il posticipo della ventottesima giornata di serie A. Simone Inzaghi, come Sinisa Mihajlovic in precedenza con Maxi Lopez, trova la soluzione dei suoi mali dalla panchina e agguanta la quarta vittoria consecutiva in campionato, superando l'Inter e riprendendosi la quarta posizione.



LAZIO-TORINO 3-1 (Tabellino, classifiche e cronaca)

Un successo fondamentale perché dimostra che i biancocelesti sono squadra vera, stanno bene fisicamente e hanno una rosa che può competere con Inter, Atalanta e Milan per l'Europa League e, perché no, con Napoli e Roma per la Champions League. Lazio meglio dei granata nel primo tempo anche se con trame meno spumeggianti delle ultime occasioni: merito anche del lavoro di Baselli che cerca di asfissiare Biglia come fonte di gioco, si sente la mancanza delle incursioni di Parolo e Milinkovic-Savic.



Nella ripresa i padroni di casa accelerano e trovano il vantaggio grazie alla diciassettesima rete stagionale di Immobile, da vero opportunista dopo che Moretti aveva deviato il cross di Basta beffando anche Hart. Con un Torino spuntato viste le prestazioni incolori di Iturbe e Ljajic (che non aiutano per nulla Belotti, "derby" perso con Immobile), il match sembra in discesa per Inzaghi non fosse per la zampata di Maxi Lopez. Ma la forza di questa Lazio è anche quella di non mollare mai, Keita si inventa un gran tiro da fuori area (parzialmente aiutato dal non perfetto posizionamento di Hart) e poi Felipe Anderson chiude la disputa in contropiede.