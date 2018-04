Serie A, Lazio-Roma 0-0: legni di Bruno Peres e Dzeko

Tutto come prima. Nel posticipo della 32.a giornata di Serie A finisce 0-0 il derby tra Lazio e Roma. Il pari consente alle due formazioni della Capitale di rimanere appaiate al terzo posto a quota 61 con una lunghezza di vantaggio sull'Inter a sei giornate dal termine: nessuno prende dunque il largo nella corsa Champions, destinata a rimanere apertissima fino all'ultimo. Di Francesco può recriminare per i legni di Bruno Peres e Dzeko, Inzaghi (reduce dall'eliminazione in Europa League) per le chance di Parolo e Marusic. Ai punti la Roma si è fatta leggermente preferire ma i tre punti sarebbero stati eccessivi per quanto si è visto in campo: soltanto nei minuti conclusivi i biancocelesti hanno vacillato a causa dell'inferiorità numerica. In precedenza avevano risposto colpo su colpo dimostrando di poter ambire al prestigioso piazzamento europeo.



LA PARTITA (Qui cronaca e tabellino)

In avvio i giallorossi sembrano non del tutto concentrati dopo l'impresa in Champions con il Barcellona. Alisson rischia grosso sul pressing (forse falloso) di Felipe Anderson mentre Kolarov, Juan Jesus e Manolas combinano un pasticcio in area: Parolo non ne approfitta e conclude alto. Superato lo 'sbandamento' iniziale la squadra di Di Francesco si fa vedere in avanti grazie a... Strakosha che rinvia addosso a Dzeko e per poco non commette il patatatrac. Questa l'unica potenziale chance per la Lupa perché i biancocelesti chiudono tutte le linee di passaggio difendendosi in maniera ordinata e compatta. Sul fronte opposto Parolo sorprende nuovamente la retroguardia rivale (lancio millimetrico di Milinkovic-Savic) ma spreca svirgolando col mancino. Il pericolo corso sveglia la Roma che va due volte a un passo dal vantaggio: Bruno Peres, messo davanti alla porta da una magia di Nainggolan, colpisce il palo e Dzeko non aggancia il pallone messo in mezzo da Kolarov.



Nella ripresa l'equilibrio regna sovrano e i tecnici decidono così di ricorrere ai cambi per modificare la gara. Di Francesco inserisce Under al posto dello spento Schick, Inzaghi risponde gettando nella mischia Lukaku e Luis Alberto per Lulic-Felipe Anderson. Le sostituzioni hanno l'effetto di ravvivare almeno in parte la sfida: Dzeko non inquadra lo specchio venendo in seguito imitato da Under, Immobile spaventa Alisson con un tocco fuori non di molto su un altro pregevole invito di Milinkovic-Savic. A dieci minuti dal termine la Lazio resta in dieci per l'espulsione di Radu (doppio giallo) e tuttavia va a un passo dal vantaggio con il destro ravvicinato di Marusic che sfiora il palo (decisiva la deviazione di El Shaarawy). Il finale è però tutto di marca giallorossa: Strakosha salva su Dzeko prima di essere a sua volta salvato dalla traversa sul colpo di testa del bosniaco. Finisce senza reti.

LE STATISTICHE

- Il derby di Roma non finiva 0-0 da febbraio 2014, proprio in casa della Lazio.

- I biancocelesti hanno conquistato un solo successo nelle ultime 11 sfide di campionato contro la Roma, trovando la sconfitta in cinque delle ultime sette.

- Era da marzo 2015 che la Roma non rimaneva due gare di Serie A consecutive senza segnare.

- Solo un tiro nello specchio per la Lazio, mai meno in un match di questo campionato.

- Solo l'Inter (21) ha colpito più legni della Roma (20) nella Serie A 2017/18, di cui 6 nelle ultime 3 partite.

- Questo è stato il derby di Roma con meno tiri totali nel primo tempo (solo 5).

- Patrik Schick non ha mai trovato il gol nelle ultime 20 presenze in Serie A.

- Dal 1994/95 la partita tra Lazio e Roma è quella che ha visto più cartellini rossi in Serie A (33 con quello di Radu).

- Per Radu 3 espulsioni in Serie A, due delle quali (la prima e l'ultima) nei derby di Roma.

- In questa giornata di Serie A ci sono stati cinque 0-0, maI di più in un singolo turno di campionato nell'era dei 3 punti a vittoria.