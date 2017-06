Serie A, Lazio-Pescara 3-0: in gol Milinkovic-Savic, Radu e Immobile

Dopo la sconfitta con la Juventus e il pareggio contro il Chievo, la Lazio torna a vincere, in occasione dell'anticipo del sabato della quarta giornata di Serie A. All'Olimpico la squadra di Simone Inzaghi batte 3-0 il Pescara, grazie a un grande secondo tempo. Nella prima frazione infatti, nonostante le diverse occasioni collezionate dai biancocelesti, al 35', sono gli ospiti ad avere la chance più ghiotta per portarsi in vantaggio. Bastos stende Caprari in area e per l'arbitro Maresca non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Memushaj, che spreca malamente concludendo fuori con l'esterno destro.



Dopo il grande spavento, nella ripresa, la Lazio torna a spingere e al 67' trova l'1-0 grazie a un colpo di testa imperioso di Milinkovic-Savic, ben servito da Felipe Anderson. Pochi minuti dopo la Lazio raddoppia sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Cataldi: capocciata di Radu e 2-0 al 72'. I biancocelesti non si accontentano e al 76' Immobile realizza il più classico dei gol dell'ex dopo la discesa straripante di Keita, subentrato a uno spento Djordjevic. Grande pomeriggio per Simone Inzaghi, bravo a superare il suo ex compagno Massimo Oddo. La Lazio sale a quota sette punti in classifica, mentre il Pescara, alla seconda sconfitta consecutiva, rimane fermo a quattro.

Immobile: "Dispiace aver segnato al Pescara"

“Il primo gol all’Olimpico è stato emozionante, la curva è bellissima - ha detto Ciro Immobile ai microfoni di Premium Sport dopo la partita - Mi spiace averlo fatto al Pescara, è una squadra a cui tengo molto, gioca bene e spero si salvi. Sofferto troppo nel primo tempo? Abbiamo sbagliato in occasione del rigore e le loro ripartenze ma anche noi nel primo tempo abbiamo fallito delle occasioni e potevamo chiuderlo in vantaggio. Questa vittoria valorizza il pareggio contro il Chievo che per me non è stato un punto da buttare perché conquistato su un campo difficile. Gol sui calci piazzati? Stamattina li abbiamo provati per un’ora e poi sul campo si sono visti i frutti”