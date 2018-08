Serie A, Lazio-Napoli 1-2: Milik e Insigne decisivi

Ritorno in Serie A da incorniciare per Carlo Ancelotti. Il suo Napoli batte 2-1 la Lazio all'Olimpico giocando una partita di grande personalità. Nei primi minuti sono però i biancocelesti a tenere il pallino del gioco. Luis Alberto, ben servito da Immobile, spreca una buona occasione e poco dopo Zielinski fa partire un mancino insidioso da fuori area che si spegne a lato. Il Napoli muove bene il pallone, mentre la Lazio aspetta l'occasione giusta per colpire in contropiede. Occasione che arriva al 25': lancio lungo di Acerbi per Immobile, che si libera di tre avversari con un superbo dribbling di tacco e batte Karnezis con gran mancino sotto la traversa. La risposta del Napoli non si fa attendere: conclusione deviata di Zielinski che si stampa sulla traversa. Gli azzurri continuano a spingere e, grazie a Milik, centrano il pareggio. Il gol però viene annullato dal Var, tra le proteste azzurre, per un fallo di Koulibaly precedente al tiro del polacco. Nel recupero del primo però lo stesso Milik realizza l'1-1 sull'assist perfetto di Callejon.



A inizio ripresa Simone Inzaghi è costretto a sostituire l'infortunato Luiz Felipe con Bastos. La prima occasione del secondo tempo è proprio della Lazio: piatto al volo di Immobile che finisce fuori. Il Napoli reagisce e trova il gol del sorpasso con Insigne: destro a giro fantastico che non lascia scampo a Strakosha. Il neo entrato Correa prova a cambiare ritmo, ma il Napoli si difende bene ed è sempre pericoloso con i suoi giocatori offensivi tra cui Insigne, che esce acciaccato lasciando il posto a Mertens. Negli ultimi minuti i padroni di casa vanno a un passo dal gol del pareggio con Acerbi, ma il copo di testa dell'ex difensore del Sassuolo si infrange sul palo. Nel finale Milik ha anche l'occasione di arrotondare il vantaggio, ma Bastos lo anticipa sul più bello. La sfida sul 2-1: Ancelotti può sorridere, il suo Napoli c'è e fa sempre paura.