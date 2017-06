Serie A, Lazio-Napoli 0-3: terzo posto in ghiaccio per Sarri

L'unica sfortuna, per la Lazio, è essersi trovata ad affrontare quello che era considerata l'ultima vera occasione per agguantare il terzo posto nel momento più delicato: con tanti giocatori stanchi/acciaccati e appena smaltita la sbornia dopo aver eliminato la Roma in Coppa Italia. Per il resto, nel 3-0 del Napoli all'Olimpico c'è poco da dire: la squadra di Sarri ha dominato per almeno settantacinque minuti di fronte a un avversario che è sembrato scarico mentalmente e svuotato di energie fisiche.



I cambi nella ripresa hanno smosso gli uomini di Inzaghi anche se solo parzialmente: soprattutto Keita e Patric hanno dato un po' di brio, oltre a costruire l'occasione più ghiotta per riaprire il match ma hanno trovato sulla loro strada un Insigne encomiabile in fase difensiva (salvataggio sulla linea) oltre che letale davanti. Ma la Lazio ha pagato gli errori in fase di costruzione (Murgia troppo timido), la cattiva serata di Wallace e gli sbandamenti sulla sinistra dove le combinazioni tra Hamsik e, a momenti alterni, Insigne e Mertens hanno fatto la differenza. Non a caso i primi due gol sono arrivati proprio da lì: nel primo tempo, al 26', Wallace spazza male, Mertens recupera e serve l'accorrente Hamsik che serve con il contagiri sul secondo palo Callejon, bravo a farsi trovare pronto per il facile appoggio in rete. Al 51' il pezzo di bravura è di Insigne che di suola batte Strakosha con il pallone che pizzica sul palo e poi entra, Lorenzinho nel finale segna in contropiede anche il 14° gol stagionale in serie A (record personale).



La Lazio si ferma dopo otto risultati consecutivi, il Napoli invece sale a 5 (con sei vittorie nelle ultime sei trasferte di campionato): un risultato pesante in chiave Champions League perché, con sette punti di vantaggio sul quarto posto a sette turni dalla fine, Sarri e squadra sembrano aver messo in ghiaccio almeno la qualificazione ai playoff. Quella che forse è stata la più brutta prestazione stagionale dei biancocelesti non cancella il buon lavoro di Inzaghi che, Coppa Italia a parte, rimane comunque favorito per il quarto posto, non fosse altro per il punticino di vantaggio sull'Atalanta al quinto posto.