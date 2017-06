Serie A, Lazio-Milan 1-1: Suso risponde al rigore di Biglia

Chi spreca troppo alla fine viene punito. Una lezione che la Lazio dovrà ricordarsi in futuro dopo aver pareggiato 1-1 contro il Milan all'Olimpico nel posticipo della 24esima giornata. Biancocelesti padroni della partita per 80 minuti, il vantaggio arriva su rigore nel finale di primo tempo grazie a Biglia, poi nella ripresa gli uomini di Inzaghi cestinano un gran numero di occasioni e a cinque minuti dal termine vengono puniti da una grande giocata di Suso, che col sinistro trova il gol del pareggio. Padroni di casa al sesto posto dietro Inter e Atalanta, i rossoneri inseguono tre punti dietro.

Lazio-Milan 1-1 (tabellino, marcatori e classifiche)

Inzaghi perde Marchetti infortunatosi durante la rifinitura (al suo posto Strakosha) e punta su Keita dal primo minuto nel tridente con Felipe Anderson e Immobile. Montella, in totale emergenza, conferma Vangioni sull'out di sinistra, sceglie Poli a centrocampo e lancia Deulofeu falso nove nei tre davanti con con Ocampos e Suso.

I padroni di casa prendono subito in mano il pallino del gioco e fanno la partita, i rossoneri si difendono in nove dietro la linea della palla e provano a colpire in ripartenza, ma l'inizio è tutto di marca biancoceleste. Biglia scalda i guantoni a Donnarumma dalla distanza, Immobile sfiora il primo gol a una grande di testa, Keita tira troppo molle un rigore in movimento e poi Felipe Anderson strozza troopo il sinistro dopo un gran controllo: il tutto nei primi venti minuti, con il MIlan capace solo di produrre un innocuo colpo di testa di Vangioni. Immobile non sfrutta un regalo si Zapata e conclude a lato di poco, poi è il turno di Ocampos cestinare un omaggio di Basta e concludere debole tra le mani di Starkosha invece di passarla a Deulofeu tutto solo in mezzo. Alla mezz'ora miracolo di Donnarumma sulla conclusione ravvicinata di Hoedt, poi a pochi secondi dalla fine del primo tempo la svolta: Immobile cade in area dopo un contatto con Gomez, Damato assegna il rigore (nonostante le accese proteste di Donnarumma) e Biglia non sbaglia e sigla l'1-0.

Numeri e curiosità

La ripresa inizia con gli stessi 22 in campo e con lo stesso copione del primo tempo. La Lazio lascia un po' più di campo al Milan che però non ne approfitta, la manovra dei rossoneri è troppo lenta e le occasioni sono tutte per i capitolini., rebus irrisolvibile per, sfonda a destra e mette in mezzo per Milinkovic che non ci arriva, poco dopo il brasiliano si mette in proprio e sfiora la traversa con una botta dal limite. Montella prova a correre ai ripari inserendoper un insufficiente Locatelli eper Ocampos, Inzaghi risponde inserendoper Keita. I cambi danno coraggio agli ospiti, Sosa pennella in area per(partito in leggero fuorigioco) che viene travolto da Lulic, manon assegna un rigore che sembrava netto. Il pericolo corso risveglia la Lazio, che trascinata da un ispiratissimo Felipe Anderson sfiora due volte il gol del raddoppio, mentre il Milan, che perdeper infortunio, risponde con una conclusione debole di. Nel finale i rossoneri provano a gettarsi avanti con la forza della disperazione, ma è ancora la Lazio a sfiorare il raddoppio prima con Milinkovic e poi con(super Donnarumma). Il raddoppio però non arriva e allora la Lazio viene punita: Sosa recupera un bel pallone a centrocampo e serve(fino a quel momento assolutamente in ombra), che ne salta tre e la piazza all'angolino di sinistro. L'1-1 gela l'Olimpico e nel finale il Milan prova addirittura il colpaccio. Ma sarebbe stato veramente troppo.

- La Lazio ha subito 14 dei 28 gol totali in questo campionato nell'ultima mezz'ora di gioco.

· Il Milan ha segnato 4 degli ultimi 8 gol in Serie A dall'85' minuto di gioco in poi.

· Record di tiri subiti (23) e di tiri nello specchio subiti (10) per il Milan in un match di questo campionato.

· La Lazio ha effettuato 16 tiri nel 1° tempo, 8 nello specchio: entrambi record positivi per i biancocelesti in una prima frazione di questo campionato.

· Il Milan ha subito 16 tiri nel 1° tempo contro la Lazio, 8 nello specchio: entrambi record negativi per i rossoneri nei primi 45 minuti in questa Serie A.

· Lucas Biglia ha segnato il suo terzo gol in questo campionato, tutti su rigore (su 4 calciati): l’argentino ha trasformato 7 dei 9 rigori calciati in Serie A.

· Solo la Roma (9) ha segnato più gol su rigore della Lazio (6) in questo campionato.

· Sesto gol di Suso in campionato: non segnava in Serie A da fine novembre.

· Quattro delle cinque partite di questa Serie A in cui Suso ha segnato erano giocate dal Milan in trasferta.

· La Lazio ha subito gol in nove delle ultime 10 giornate.