Serie A, Lazio-Juventus 0-1: magia di Dybala

Paulo Dybala torna titolare e regala alla Juventus una vittoria pesantissima all'Olimpico contro la Lazio: tre punti che consentono ai bianconeri di continuare la rincorsa al Napoli mentre per i biancocelesti è una frenata in ottica Champions League, una mazzata dopo l'eliminazione in coppa Italia di mercoledì. Un match partito a razzo, molto fisico e, proprio per questo, sceso di tono progressivamente a partire da metà della ripresa: poteva essere deciso solo da una magia, quella tirata fuori dal cappello dalla Joya che mostra a tutti anche la volontà di conquistarsi un posto ai Mondiali 2018.



Primo tempo molto più arrembante della ripresa, la prima occasione - al netto del contatto Dybala-Leiva - capita sulla testa di Mandzukic che sbaglia da una posizione inconsueta per uno come lui. Le occasioni più grosse, però, sono di stampo laziale: tra il 20' e il 23' Buffon chiamato a tre interventi importanti. Prima salva sulla linea il colpo di testa imperioso di Milinkovic-Savic, poi respinge in angolo la botta di Immobile e infine, sul conseguente corner, non casca nella traiettoria a rientrare di Luis Alberto. Allegri decide di averne abbastanza del 3-5-2 e passa al 4-3-3 con la fascia destra un po' sacrificata: Barzagli si adegua terzino, Lichtsteiner in difficoltà sull'esterno offensivo. Lukaku spedisce la palla nella propria porta ma il goffo autogol viene cancellato dalla trattenuta di Rugani su Radu. Ma la partita si equilibra, le occasioni calano e il gioco ne risente fino al doppio fischio di Banti.



Nella ripresa si conferma lo stesso andazzo anche perché i padroni di casa, pur non mollando un centimetro e confermando l'ottima organizzazione tattica, alla lunga calano dopo l'impegno faticoso di coppa mentre la Juve (con solo qualche ora di riposo in più sulle gambe rispetto agli avversari), con un pezzettino di testa proiettato a Wembley, vede aumentare i cerotti: Mandzukic zoppica (e poi esce) e pure Benatia sente un fastidio all'inguine. Lo 0-0 non si schioda neanche con l'ingresso di Douglas Costa, serve quindi il guizzo di Dybala che raccoglie le energie residue, entra a testa in bassa in area, resiste al ritorno di Parolo e batte Strakosha andando ad esultare sotto lo spicchio di tifosi juventini.