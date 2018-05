Serie A, Lazio-Inter 2-3: delirio Champions per i nerazzurri

Incredibile. È questo il primo aggettivo che viene in mente per descrivere la pazzesca altalena di emozioni vissuta nei 90 (e più) minuti dell'Olimpico. L'Inter conquista la Champions all'ultima giornata e fa festa dopo aver visto il baratro molto da vicino, a dieci minuti dal termine i nerazzurri erano sotto 2-1 e sembravano spacciati, poi è avvenuto l'imponderabile. Un fallo di de Vrij "regala" a Icardi il rigore del 2-2, Lulic si fa cacciare e un minuto dopo Vecino di testa fa impazzire il popolo nerazzurro, che prima aveva sofferto tantissimo. Vantaggio Lazio al 9' con l'autogol sfortunatissimo di Perisic, D'Ambrosio firma il pari a metà primo tempo, poi nel finale della prima frazione il nuovo vantaggio di Felipe Anderson. Ripresa bella quanto il primo tempo e nel finale succede di tutto.

Lazio-Inter 2-3 (cronaca e tabellino)

In avvio Lazio un po' in soggezione, il primo tiro è di Candreva, ma è un'illusione per l'Inter perché Immobile è ispirato, sfonda a sinistra e mette in mezzo per Luiz Felipe, che spara clamorosamente alto. Un minuto dopo ancora Immobile e poi Milinkovic-Savic impegnano Handanovic, che sul serbo si supera ma poi si deve arrendere sul destro di Marusic deviato dalla faccia di Perisic che si infila nell'angolino: Lazio avanti al 9'. Nei primi minuti gioca nettamente meglio la Lazio, che ci mette tanta intensità, tanta aggressività a centrocampo e qualità in avanti, ma al 22' si spaventa quando Canelo ruba palla e verticalizza per Icardi, che però strozza troppo il destro e mette sul fondo. A metà primo tempo brutto intervento di Miranda su Lucas Leiva, il brasiliano se la cava col giallo e l'Inter si salva sulla punizione di Milinkovic che si stampa sul palo. Dopo tante occasioni Lazio arriva il pareggio dell'Inter, sul corner di Brozovic si avventa D'Ambrosio e mette dentro, Rocchi chiede aiuto al Var e poi convalida. Nel finale Spalletti si mette 3-4-1-1 e schiaccia i padroni di casa, ma nel momento migliore dell'Inter Lulic ruba e serve un assist delizioso in verticale in mezzo a D'Ambrosio e Miranda (già ammonito) per Felipe Anderson, che conclude il contropiede perfetto con un destro all'angolino che fulmina Handanovic (42'). Con questo sono 89 i gol della Lazio (che diventa il miglior attacco del campionato) e potrebbero diventare 90, ma Handanovic si oppone sulla bomba da fuori di Milinkovic e si va al riposo.

La ripresa inizia senza cambi e con la Lazio che riprende attaccando, Felipe Anderson spaventa Handanovic, ma il suo destro è troppo alto: l'Inter risponde col colpo di testa di Perisic che Strakosha blocca senza troppi problemi. Dopo un'ora di gioco Spalletti decide di giocarsi il tutto per tutto inserendo Eder per Candreva, che esce tra i fischi del suo ex pubblico e chiude il suo primo campionato di Serie A senza gol segnati. L'Inter fa possesso e gioca spesso nella metàcampo della Lazio, che però sembra messa meglio in campo e soprattutto sembra avere più energia, uno strappo di Milinkovic-Savic porta Felipe Anderson al tiro sull'esterno della rete (65'). Spalletti non è soddisfatto e richiama fuori anche Rafinha, al posto dell'ex Barcellona la freschezza di Karamoh. Al 72' episodio chiave: corner per i nerazzurri, la difesa della Lazio spazza e Milinkovic-Savic colpisce di braccio/spalla, per Rocchi è calcio di rigore, ma il Var (Irrati) lo richiama e dopo il check il direttore di gara cambia idea. Scampato il pericolo Inzaghi si copre, Immobile lascia il posto a Lukaku tra gli applausi convinti dell'Olimpico, Bastos prende il posto dell'acciaccato Radu. La Lazio sembra in controllo, ma in un minuto cambia tutto: Strakosha sbaglia il rinvio, de Vrij stende Icardi in area e l'argentino su rigore fa 2-2 raggiungendo Immobile sul trono dei bomber. Subito dopo secondo giallo a Lulic e Lazio in 10, l'Inter spinge e al primo corner trova anche l'incredibile 3-2 grazie al colpo di testa di Vecino. Nerazzurri in delirio e Olimpico sotto shock, Inzaghi getta Nani (al posto di de Vrij) nella mischia, Milinkovic-Savic ci prova da fuori, ma i biancocelesti non ne hanno più e alla fine è festa Champions per i nerazzurri.

Nell'altra gara della serata la Roma sbanca il campo del Sassuolo 1-0 grazie all'autogol di Pegolo e chiude al terzo posto davanti ai cugini biancocelesti.