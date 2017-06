Serie A, Lazio-Inter 1-3. I nerazzurri tornano a vincere dopo oltre due mesi

Meglio tardi che mai. L'Inter si risveglia da un letargo lungo due mesi (l'ultimo successo era datato 12 marzo con l'Atalanta) e vince 3-1 all'Olimpico contro la Lazio (qui cronaca e tabellino) nella 37.ma e penultima giornata di serie A. Viene così evitato lo storico record negativo di 9 gare senza i 3 punti. Paradossalmente i nerazzurri 'risorgono' quando ormai la qualificazione ai preliminari di Europa League è aritmeticamente svanita e questo forse accresce almeno in parte i rimpianti per una stagione che poteva andare in maniera diversa. Del resto, come ammesso da D'Ambrosio qualche settimana fa, la squadra ha mollato una volta sfumata la possibilità di raggiungere il terzo posto. Il crollo verticale ha, giustamente, spazientato i tifosi: anche a Roma una buona parte dei supporter interisti abbandona lo stadio intorno al 28' in segno di protesta come era avvenuto con il Sassuolo a San Siro una settimana fa. Ma la contestazione silenziosa provoca una reazione nei giocatori: Andreolli di testa sigla al 31' il gol dell'1-1 e replica così al vantaggio siglato da Keita al 19' su rigore (concesso per fallo di Murillo su Felipe Anderson). Sei minuti più tardi la squadra di Vecchi ribalta il match grazie all'autorete di Hoedt.



Ma al di là degli episodi favorevoli, gli ospiti mettono in mostra un atteggiamento finalmente combattivo. Eder (insieme a Candreva e Perisic) è tra i più propositivi: la punta, schierata al centro dell'attacco per l'infortunio di Icardi, sfiora il tris in diverse occasioni mettendo sempre in apprensione l'incerta difesa laziale. Se il reparto arretrato capitolino soffre, quello avanzato non sta a guardare: Immobile colpisce una clamorosa traversa. A complicare i piani dei padroni di casa, apparsi un po' svuotati mentalmente, l'espulsione di Keita per doppia ammonizione. Il secondo giallo arriva per simulazione: dai replay sembra però che ci sia contatto tra il giovane senegalese e Murillo nell'area interista. Gli ospiti approfittano quasi subito della superiorità numerica: Lombardi si ppone sulla linea alla conclusione di Perisic ed Eder al 74' insacca da posizione ravvicinata. Il match è in cassaforte anche perché Di Bello espelle pure Lulic (sempre per doppia ammonizione) lasciando la Lazio in 9 uomini. Il risultato non cambia più: gli Aquilotti restano fermi a quota 70 punti e non riescono a superare il record raggiunto nel 1999/2000 (72).