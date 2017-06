Serie A, Lazio in Europa, Palermo in B, l'Inter sprofonda ancora

La Lazio conquista aritmeticamente l'Europa League, il Palermo sprofonda in Serie B: ecco i due verdetti che arrivano dalla 35ª giornata di Serie A. L'Inter sprofonda ancora, perde col Genoa e viene raggiunta in classifica dalla Fiorentina. In coda vincono Empoli e Crotone: i calabresi restano a -4.



CHIEVO-PALERMO 1-1 (clicca qui per tabellino e cronaca)

La sentenza di condanna rimandata la scorsa settimana arriva a Verona: il Palermo finisce in Serie B. Non basta il pari acciuffato a Verona per tenere in vita le speranze, non sarebbe servita neppure una vittoria visti i risultati arrivati dagli altri campi. Pellissier è ancora una volta protagonista: nel primo tempo Fulignati dice no alla sua conclusione, nella ripresa non può nulla sul rigore conquistato da Inglese e trasformato dal capitano. Nel finale il Palermo ci prova, pareggia con Goldaniga che al 95' segna un altro gol, ma l'arbitro lo annulla.



EMPOLI-BOLOGNA 3-1 (clicca qui per tabellino e cronaca)

Salvezza più vicina per l'Empoli che torna al successo dopo lo stop col Sassuolo: Croce sblocca il risultato segnando il primo gol in campionato su torre di Costa, sugli sviluppi di un calcio di punizione; Verdi trova il pari con un gran gol liberandosi di un avversario al limite dell'area e insaccando con un sinistro chirurgico sul secondo palo; Pasqual poco prima dell'intervallo riporta avanti i toscani con una botta pazzesca di sinistro all'incrocio. In apertura di ripresa arriva anche il tris: lo firma Costa con un tocco morbido forse non del tutto volontario.



GENOA-INTER 1-0 (clicca qui per tabellino e cronaca)

L'Inter sprofonda e subisce la terza sconfitta consecutiva, la quinta nelle ultime sei partite. Il Genoa trova una vittoria fondamentale in chiave salvezza restando davanti all'Empoli e a +5 sul Crotone. Pronti, via ed è subito polemica: al 5' Lazovic crossa dalla destra per Simeone che forse parte in fuorigioco e viene toccato da Medel in area, l'arbitro non ferma il gioco, né fischiando la punizione per l'Inter, né il rigore per il Genoa. Simeone resta a terra e poi è costretto a uscire poco dopo e i rossoblù faticano a rendersi pericolosi in una partita molto bloccata. L'occasione più ghiotta capita a Candreva sugli sviluppi di un angolo al 30': Lamanna è bravo a respingere. La pressione dell'Inter si fa più insistente nella ripresa, con Perisic particolarmente ispirato, ma murato dal portiere quando prova il diagonale intorno al quarto d'ora. Il Genoa, però, resiste e al 70' si porta in vantaggio: tiro dalla distanza di Veloso, Handanovic respinge sulla traversa, la palla arriva a Pandev che non sbaglia. L'ex di turno, poi, sfiora anche il secondo gol, ma nel finale è l'Inter ad avere la clamorosa palla per il pari: mani di Burdisso su tiro di Perisic, Candreva si fa parare il rigore da Lamanna.



LAZIO-SAMPDORIA 7-3 (clicca qui per tabellino e cronaca)

A tre giornate dalla fine la Lazio mette in cassaforte il primo obiettivo stagionale e potrà dedicarsi completamente, almeno mentalmente, al secondo, la finale di Coppa Italia con la Juve da giocare quasi certamente il 17 maggio e non più il 2 giugno. La partita con la Samp si mette subito in discesa: Keita sblocca il risultato dopo appena 115 secondi sfruttando un assist meraviglioso di Milinkovic-Savic. Al 17' i biancocelesti rischiano: gran giocata di Schick, Straokosha si supera prima su Djuricic, poi su Linetty. Sul capovolgimento di fronte Keita conquista il rigore e l'espulsione di Skriniar. Immobile fa 2-0 dal dischetto, ma in undici contro dieci la Lazio si rilassa e permette a Linetty di riaprire il match. La Samp, nel frattempo priva di Schick sostituito da Giampaolo per far entrare Regini, non ha la forza per resistere e crolla subendo tre gol in 10 minuti: Hoedt firma il tris di testa, Felipe Anderson il poker su un altro rigore, De Vrij segna il quinto con un piatto da fuori area. Nella ripresa arrivano altri gol: il colpo di testa di Lulic su cross dalla destra del neo-entrato Patric vale il 6-1, Immobile su assist di Keita firma la doppietta personale, poi arriva l'inutile doppietta di Quagliarella che fissa il risultato sul 7-3.



PESCARA-CROTONE 0-1 (clicca qui per tabellino e cronaca)

Il Crotone non molla e resta a -4 dall'Empoli a tre giornate dalla fine. Salvezza Muntari, riabilitato dalla Corte d'appello della Figc che ne aveva cancellato la squalifica, viene escluso dalla formazione titolare da Zeman. Nicola, invece, si presenta all'Adriatico senza lo squalificato Falcinelli e la coppia Simy-Trotta appare sin dall'inizio poco efficace. Il primo tempo scorre via di fatto senza occasioni col Pescara che concede pochi spazi e si fa apprezzare leggermente di più per la manivra d'attacco. Nella ripresa è Trotta a calciare in modo sbilenco da posizione defilata ma non lontano dall'area piccola, allora ci pensa Tonev a sbloccare il risultato con il suo primo gol in A. Ed è un gol pazzesco con un destro spaventoso all'incrocio dei pali.



SASSUOLO-FIORENTINA 2-2 (clicca qui per tabellino e cronaca)

La Fiorentina resta aggrappata alle residue speranze di entrare in Europa League trovando il pari in extremis col Sassuolo. All'inizio i viola subiscono i ritmi alti: Tatarusanu rischia la frittata su un tiro da fuori di Duncan, ma la palla sbatte sul palo, poi esce bene su Berardi che spreca l'occasione a tu per tu col portiere. Piano piano i viola prendono le misure, Bernardeschi entra al posto di Badelj e conquista un rigore subendo fallo da Adjapong: Kalinic si fa parare il penalty da Consigli. Poco dopo, però, la squadra di Sousa sblocca il risultato: grande assist di Borja Valero per Chiesa che torna al gol dopo un periodo di flessione. Nella ripresa il Sassuolo ci prova con Politano in campo al posto di Ragusa e Sensi va vicino al pari trovando l'opposizione di Tatarusanu. L'arbitro annulla due gol per fuorigioco a Bernardeschi e Berardi: forse non c'era quello del possibile raddoppio viola. Proteste anche sul rigore che porta al pareggio neroverde: Rodriguez aggancia Berardi in area e viene espulso, Politano trasforma dal dischetto. In undici contro dieci il Sassuolo insiste e trova il 2-1 con Iemmello su corner di Politano, ma proprio all'ultimo istante Bernardeschi firma il 2-2.