Serie A, Lazio-Genoa 1-2: Decide Laxalt nel recupero

Nel Monday Night della 23esima giornata di Serie A la Lazio cade in casa 1-2 contro il Genoa e spreca l'occasione di allungare sull'Inter, facendosi rosicchiare un punto dai nerazzurri e tre dalla Roma. Dopo un primo tempo da sbadigli, la gara si accende nella ripresa grazie al gol del fischiatissimo ex Pandev (74'), a cui risponde cinque minuti dopo capitan Parolo. Nel finale di gara gol prima convalidato e poi annullato grazie all'intervento del VAR a Laxalt per un presunto tocco di mano, ma l'esterno rossoblu si rifa in pieno recupero con il colpo di testa da tre punti che gela l'Olimpico.

Lazio-Genoa 1-2 (cronaca e tabellino)

Dopo la doppia sfida con il Milan Inzaghi conferma Caceres nella difesa a tre con De Vrij e Radu, sostituisce gli squalificati Lulic e Milinkovic-Savic schierando Murgia e Marusic sugli esterni e piazza il solo Luis Alberto alle spalle del capocannoniere Immobile. Ballardini, che torna all'Olimpico da ex, sceglie il consueto 3-5-2 con il duo offensivo formato da Pandev e Galabinov e sostituisce Rosi, ko nella rifinitura, con Pedro Pereira.

La Lazio cerca i tre punti per staccare l'Inter nella corsa alla Champions, ma dall'avvio è subito chiaro che i liguri non sono venuti a Roma per fare da comparsa: il primo tiro in porta è di Pandev, ex fischiatissimo dall'Olimpico. La squadra di Ballardini conferma la solidità dimostrata nelle ultime uscite e per la Lazio è difficile trovare gli spazi giusti per essere pericolosa, Parolo, capitano di serata, ci prova da fuori senza fortuna. La partita è equilibrata, il Genoa si difende col possesso palla ma non rinuncia a provare a pungere, Hiljemark calcia alto dal limite, poi Maresca manda tutti negli spogliatoi dopo 45 minuti tutt'altro che indimenticabili.

La ripresa inizia con gli stessi 22 in campo e con la Lazio che prova subito a spingere sull'acceleratore, dopo pochi secondi Luis Alberto reclama un rigore per un presunto fallo di mano in area di Pereira. I biancocelesti hanno alzato decisamente il baricentro rispetto al primo tempo, Lucas Leiva sfiora il vantaggio con un destro dal limite (53'), ma sul corner conseguente il Genoa scappa in contropiede e Pandev sfrutta un errore di De Vrij per gelare l'Olimpico. Il gol accende la partita, la Lazio carica subito alla ricerca del pareggio e lo trova con una bella deviazione d'esterno di Parolo su cross di Caceres (59'), ma dopo 10 minuti di fuoco la gara torna sui binari dell'equilibrio. Inzaghi vuole i tre punti e inserisce Felipe Anderson e Nani per Marusic e Murgia, Ballardini risponde con Medeiros per Rigoni (72'), poi a 10' dal termine Laxalt sfrutta un errore di Caceres e fulmina Strakosha siglando il 2-1, che viene però cancellato dalla VAR per un tocco di mano dell'esterno rossoblu. La "vendetta" dell'esterno rossoblu arriva a recupero inoltrato, quando svetta di testa al centro dell'area della Lazio e batte Strakosha per l'1-2 finale.