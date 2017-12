Serie A, Lazio-Fiorentina 1-1: Babacar gela l'Olimpico

Un punto in due gare. Dopo il ko nel derby la Lazio non riesce a risollevarsi e viene anzi beffata proprio nel momento in cui credeva di aver portato a casa il bottino pieno. L'ingenuo intervento di Caicedo ha consentito a Babacar di presentarsi dal dischetto e pareggiare i conti al 93'. Inzaghi non approfitta così del pareggio della Roma e perde contatto con Napoli e Inter, e deve ringraziare il Bologna che ieri ha piegato la Sampdoria (distante 3 lunghezze dai biancazzurri e avversaria domenica prossima a Marassi). Per la Fiorentina un pari insperato che consente di fare un piccolo passo avanti in classifica.



LA PARTITA

Nella prima frazione i biancocelesti esercitano il predominio territoriale puntando sui guizzi di Luis Alberto, il più intraprendente e pericoloso dei suoi in più di un'occasione. Da un calcio di punizione dello spagnolo nasce il gol di De Vrij che svetta più in alto di Pezzella e batte Sportiello. La squadra di Inzaghi sembra però risentire un po' del ko nel derby e soffre le ripartenze dei viola, isoprattutto i movimenti di Chiesa e Thereau (poi sostituito da Babacar) e gli inserimenti di Benassi. Le difficoltà maggiori per la Lazio sorgono a centrocampo dove Lucas Leiva è assistito male da Parolo (in ogni caso molto utile in fase offensiva) e Milinkovic-Savic, sottotono rispetto ai loro abituali standard.



La squadra di Pioli nella ripresa accelera e costringe per diversi tratti i capitolini nella loro metà campo: la chance maggiore capita sui piedi di Chiesa (destro debole da posizione favorevole). Le Aquile dal canto loro restano insidiose quando si affacciano dalle parti di Sportiello, chiamato alla deviazione sul destro di un Immobile non nella sua migliore giornata. La pressione dei toscani nella fase conclusiva del match si affievolisce agevolando la gestione della Lazio, rinvigorita dagli ingressi di Basta e Lukaku per Marusic e Lulic. Anzi, i paxdroni di casa hanno l'opportunità di raddoppiare: Sportiello salva sul colpo di testa di Parolo e Luis Alberto non inquadra la porta.



Soltanto allo scadere Strakosha è chiamato al super intervento sulla mezza acrobazia di Pezzella. Prima di andare alla conclusione il difensore argentino riceve un calcione in area da Caicedo: Massa, con l'aiuto decisivo della VAR, concede il rigore che Babacar trasforma al 93'.