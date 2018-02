Serie A: lazio da Champions, sorridono Samp, Fiorentina e Verona

La Lazio non sbaglia contro il Sassuolo, segna tre gol al Mapei Stadium e supera l'Inter tornando in zona Champions League: protagonisti Milinkovic-Savic e Immobile oltre al VAR che assegna un rigore e decide una delle due espulsioni del match. Negli altri tre match di serie A delle 15 arrivano solo vittorie casalinghe: la Sampdoria contro l'Udinese sorride con Silvestre-Zapata, la Fiorentina contro il Chievo ringrazia Biraghi e il Verona crede ancora la salvezza con il 2-1 al Torino.

SASSUOLO-LAZIO 0-3 Partita chiusa nella prima mezz'ora: dopo otto minuti Milinkovic-Savic trova il jolly da fuori area ma il destro piazzato viene sfiorato da Magnanelli e mette fuori causa Consigli. Una ventina di minuti dopo mano in area di Peluso, la VAR interviene con un certo ritardo ma poi Manganiello va a rivedere l'azione assegnando il rigore che Immobile non sbaglia (al 24° gol in campionato). In apertura di ripresa arriva il tris, ancora con Milinkovic-Savic che di testa approfitta del pasticcio Adjapong-Peluso per battere Consigli. VAR ancora protagonista al 54', il fallo di Berardi su Radu viene punito con il cartellino rosso: l'attaccante neroverde alza i tacchetti sul polpaccio del biancoceleste. Dieci minuti più tardi Marusic ristabilisce la parità numerica in campo per la sbracciata su Rogerio subito sanzionata con l'espulsione.

SAMPDORIA-UDINESE 2-1 La terza sconfitta di fila dell'Udinese arriva a Genova, partita iniziata sotto una piccola bufera di neve anche se col passare del tempo la situazione meteo è migliorata. Al 13' i friulani sfortunati, la spizzata di Samir sul corner di Ali Adnan colpisce in pieno il palo interno e rientra in campo. Al 35' il gol partita è di Silvestre, il difensore (che non andava in rete dal 2016, in maglia Milan) raccoglie a centro area e di destro piazza alle spalle di Bizzarri. Al 56' secondo legno bianconero di giornata con la traversa di Fofana, in seguito Balic sfiora il palo dal limite dell'area. L'ex Zapata chiude il match con un grande assolo concluso da un pallonetto di sinistro - forse un tentato assist per Quagliarella - che beffa Bizzarri. Nel finale Ali Adnan segna con la complicità di Silvestre ma non basta per riaprire il match.

FIORENTINA-CHIEVO 1-0 I viola ritrovano la vittoria nel segno di Biraghi: l'esterno basso cresciuto nell'Inter ci prova ad inizio partita trovando la risposta di Sorrentino, il portiere dei gialloblù però non può nulla sulla staffilata di sinistro al settimo minuto. Per il terzino della Fiorentina (nel 2014/15 proprio al Chievo), alla centesima partita in serie A, è il ritorno al gol dopo 41 partite. Nella ripresa buone chance per Simeone e Veretout ma Sorrentino risponde alla grande.