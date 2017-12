Serie A, Lazio-Crotone 4-0: Inzaghi rompe il digiuno all'Olimpico

Nel lunch match della 18.a giornata di Serie A la Lazio travolge 4-0 il Crotone all'Olimpico e torna a vincere in casa a due mesi di distanza all'ultimo successo (il 22 ottobre, 3-0 al Cagliari). I biancocelesti dopo un deludente primo tempo si scatenano nella ripresa quando Inzaghi manda in campo Lucas Leiva e Lulic. grazie a questo successo gli Aquilotti salgono a quota 36 rimanendo vicina alle prime posizioni in attesa dell'ultima sfida dell'anno contro l'Inter a San Siro (martedì ci sono i quarti di Coppa Italia con la Fiorentina). Il Crotone resta invece fermo a 15 punti.



LA PARTITA

Dopo un'occasione iniziale per Luis Alberto (deviazione di Cordaz in angolo) la Lazio si spegne a poco a poco. I biancocelesti giocano a ritmi molto bassi e commettono numerosi errori, anche banali, in fase di impostazione: gli ospiti non devono faticare più di tanto per contenere i tentativi rivali e non rinunciano a farsi vedere dalle parti di Strakosha. Soltanto intorno alla mezz'ora i capitolini hanno un sussulto: Wallace non inquadra di testa la porta mentre nel finale di frazione Parolo da buona posizione calcia di sinistro sull'esterno della rete.



In avvio di ripresa i padroni di casa provano a spingere sull'acceleratore: Milinkovic-Savic chiama all'intervento Cordaz. Serve però un'azione di contropiede per sbloccare la gara: Immobile sfugge ad Ajet e serve a Lukaku un assist al bacio. L'esterno belga, primo centro in Serie A. insacca a porta vuota. Il vantaggio accende i biancazzurri: Luis Alberto per poco non beffa Cordaz direttamente dalla baniderina: il pallone va a sbattere sulla traversa. Gli Squali tuttavia non demordono e hanno una grande chance per pareggiare: Martella spreca di testa da distanza ravvicinata.



Al 66' Inzaghi richiama in panchina Murgia e Milinkovic-Savic e inserisce Lulic e Lucas Leiva. Il doppio cambio indirizza in maniera definitiva il match: Immobile (dopo un'occasione fallita da Marusic) sfiora il raddoppio con un tocco di sinistro prima di mettere al sicuro il risultato al 78' (stacco aereo) sfruttando il cross di Lulic e l'eccessiva libertà concessagli dalla difesa calabrese. Il Crotone nel finale molla e la Lazio arrotonda il punteggio con lo scatenato Lulic (destro da pochi passi) e Felipe Anderson su servizio di Parolo.