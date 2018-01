Serie A, Lazio-Chievo 5-1, Sampdoria-Fiorentina 3-1

La Lazio vola temporaneamente al terzo posto battendo il Chievo, la Sampdoria riscatta l'ultimo k.o. col Benevento piegando la Fiorentina con la tripletta dell'eterno Quagliarella. In chiave salvezza, vittoria fondamentale del Crotone a Verona, la Spal strappa il pari a Udine, Berardi regala un punto al Sassuolo contro il Toro, la striscia psitiva del Benevento si ferma a Bologna.

LAZIO-CHIEVO 5-1

La Lazio batte 5-1 il Chievo e scavalca temporaneamente l'Inter al terzo posto. Le cose si mettono apparentemente male per i biancocelesti con l'infortunio di Immobile a inizio partita: l'attaccante chiede subito il cambio, poi in realtà in campo fino al 35' e a quel punto la squadra di Inzaghi era già avanti 2-1. Al 23' si sblocca il risultato Marusic irrompe sulla destra, palla dietro per Luis Alberto che approfitta anche di una deviazione decisiva per sorprendere Sorrentino e realizza il settimo gol in campionato. Al 25' il pari: lancio lungo per Pucciarelli che controlla sul filo del fuorigioco e infila Strakosha. Ma dura poco: al 32' Milinkovic beffa Sorrentino sul primo palo e riporta in vantaggio la Lazio. Proprio allo scadere del primo tempo l'Olimpico trema, poi esulta: l'arbitro assegna un rigore per fallo di Lulic su Stepinski, il Var lo cancella. Nella ripresa ancora Stepinski sfiora il pari, poi al 68' arriva la doppietta di Milinkovic su splendido assist di Lucas Leiva e nel finale, prima Bastos, con la deviazione decisiva di Tomovic, poi Nani, arrotondano il risultato.

SAMPDORIA-FIORENTINA 3-1

Assist di Ramirez, gol di Quagliarella. Ripetetelo per tre volte e avrete il quadro di quello che è accaduto in Sampdoria-Fiorentina. L'uruguaiano inventa, l'attaccante italiano conferma che questa è la sua grande stagione e abbatte i viola. Per Pioli un po' di rammarico perché le due occasioni più clamorose del primo tempo capitano proprio alla sua squadra: prima Simeone (sullo 0-0), poi Babacar (sull'1-0), schierati entrambi titolari, non trovano la porta da pochi passi. In verità anche Kownacki per due volte va vicino al gol, ma ci vuole Quagliarella per sbloccare il risultato al 30': il capitano blucerchiato controlla bene, favorito da un mancato intervento di Pezzella, si gira e mette dentro. Nella ripresa Benassi sfiora il palo, ma la Fiorentina crolla sotto i colpi di Quagliarella: al 60' Ramirez trova un tunnel su un avversario e serve in area di rigore il capitano che non sbaglia; al 68' Ramirez serve di tacco il compagno e arriva la tripletta. Inutile il gol di Sanchez che di testa accorcia le distanze.

VERONA-CROTONE 0-3

Quarta sconfitta consecutiva del Verona, mentre il Crotone ferma l'emorragia di punti con un clamoroso exploit: 3-0 al Bentegodi e rivali staccati di 5 punti. L'Hellas cercava il sorpasso nello scontro diretto, ora trema la panchina di Pecchia, che ha rischiato schierando due nuovi acquisti come Matos e Petkovic subito dal 1'. La splendida punizione di Barberis al 3' indirizza la sfida sui binari voluti dai calabresi. Il Verona va vicino al pari un paio di volte: al 23' Caracciolo colpisce il palo su calcio d'angolo, sulla ribattuta tocco di mano involontario di Trotta, Rocchi consulta il Var ma nega il rigore, mentre al 47' Romulo si divora il gol da ottima posizione. Nella ripresa sale in cattedra Ricci che al 54' regala l'assist del raddoppio a Stoian, poi segna personalmente il tris con un gran tiro.

BOLOGNA-BENEVENTO 3-0

Dopo due vittorie consecutive, si ferma la striscia positiva del Benevento, che cade 3-0 a Bologna senza il suo capitan Lucioni, squalificato per doping. Guilherme ha la prima grande occasione del match ma colpisce il palo quasi a porta a vuota, poco dopo i rossoblù sbloccano il risultato con un tocco ravvicinato di Destro. Nella ripresa il Bologna chiude i conti, prima con De Maio, schierato a sorpresa titolare, poi con Dzemaili, che al suo ritorno in Serie A fa subito centro con una conclusione dal limite in contropiede.

SASSUOLO-TORINO 1-1

Finisce 1-1 tra Sassuolo e Torino e forse a mangiarsi le mani è Iachini, che nella ripresa ha visto la sua squadra sciupare più volte la rete del sorpasso. Nel primo tempo sono i granata a sbloccare il risultato con un gol di Obi, fortunato nel rimpallo che gli consegna di fatto il pallone davanti a Consigli. Prima era stato Falcinelli a sprecare clamorosamente il vantaggio, dopo l'1-0 i tentativi di Berardi e Ragusa, preferiti a Politano che spinge per andare al Napoli, si infrangono su Sirigu. Al 54', però, Berardi ritrova il gol con una splendida azione personale chiusa con un meraviglioso destro a rientrare. Poi il Sassuolo sfiora più volte il 2-1: Matri spreca, Peluso è sfortunato nel colpire il palo di testa.

UDINESE-SPAL 1-1

La striscia di risultati utili continua per Massimo Oddo, ma l'allenatore dell'Udinese non può essere soddisfatto del pareggio interno contro la Spal. Samir sblocca il risultato sugli sviluppi di un corner (non impeccabile Gomis), nella ripresa Floccari irrompe sul tocco di Antenucci e firma l'1-1.