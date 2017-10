Serie A, Lazio-Cagliari 3-0: segnano Immobile e Bastos

La Lazio non sbaglia l'appuntamento con la quarta vittoria consecutiva in campionato, batte 3-0 il Cagliari all'Olimpico e tiene il passo della Juventus ridistanziando la Roma e avvicinando il Napoli. Tutto facile per gli uomini di Inzaghi che si sono trovati di fronte un Cagliari spento, quasi impaurito, ancora scosso dall'esonero di Rastelli: per Diego Lopez c'è tanto da fare, la classifica dice sedicesimo posto nel gruppone di squadre a sei punti.



Le fatiche di Europa League contro il Nizza non impattano sul rendimento dei biancocelesti, a cui basta giocare una partita diligente, a ritmi non insostenibili, sulle ali dell'attaccante più in forma del campionato: Ciro Immobile. Altra doppietta, vetta della classifica capocannonieri sempre più in pugno (da 67 anni, Pedro Manfredini alla Roma, un giocatore non segnava 13 gol dopo 9 giornate), pure Ventura spera tenga questa condizione psico-fisicia a lungo. Il numero 22 biancoceleste apre al 6' procurandosi e segnando un calcio di rigore, il raddoppio arriva al 41' sulla sponda di Marusic: in entrambi i casi - e a dire il vero per tutta la partita - Crosta è tutto meno che irresistibile.



Il Cagliari paga la decisione del Var (che spieghiamo più in basso) di annullare l'1-1 e non si riprende più. Nella rirpesa c'è anche la firma di Bastos e un'altra rete non convalidata ai sardi per fuorigioco netto di Pavoletti. Ionita è l'ultimo ad arrendersi ma Strakosha gli nega anche il gol della bandiera.

CESARI: "1-1 REGOLARE"

Al 20' gol annullato a Farias, di pochi millimetri oltre Marusic. Ma secondo il nostro Graziano Cesari l'intervento volontario precedente di Bastos, che tocca la palla, fa nascere una nuova azione del tutto regolare: la rete andava convalidata.