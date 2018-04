Serie A, Lazio-Bologna 1-1, Inzaghi fuori dalla zona Champions

La Lazio si ferma ancora, bloccata sull'1-1 da un Bologna apparentemente senza motivazioni, e scivola al quinto posto in campionato, al momento fuori dalla zona Champions, con una partita in più rispetto all'Inter. Due punti in tre partite non fanno una crisetta, perché nel frattempo è arrivata la qualificazione ai quarti di Europa League, ma dicono che la sosta arriva nel momento giusto perché all'Olimpico si è notata l'assenza di brillantezza. Anche stavolta, tra l'altro, non è mancato un piccolo dubbio su una decisione arbitrale per un possibile rigore negato a Felipe Anderson.



Inzaghi ha provato a giocarsi subito il tutto per tutto, magari pensando di poter gestire nel finale, schierando Nani accanto a Immobile, Felipe Anderson esterno destro del centrocampo a cinque e Luis Alberto interno. Il prolema è che a sbloccare il risultato dopo appena 3 minuti è stato il Bologna: gran tiro di Dzemaili, Strakosha respinge male, Verdi non fallisce il tap-in. La reazione biancoceleste è stata subito forte e ha prodotto prima un'occasione per Parolo, poi il pari di Lucas Leiva su assist di Luis Alberto.



Era appena il 16' e c'era tutto il tempo per segnare ancora, ma la Lazio non l'ha fatto. Un po' per colpa sua, per un Nani impalpabile e un Immobile meno attivo del solito, un po' per merito del Bologna, che piano piano ha preso le misure ai rivali e ha avuto forse l'occasione migliore in apertura di ripresa con Luiz Felipe eroico nel salvataggio su Donsah.



A Inzaghi non è servito neppure il doppio cambio a inizio ripresa, con Bastos e Lukaku al posto dell'ammonito Wallace e di Nani. L'obiettivo era avanzare il raggio d'azione di Felipe Anderson e Luis Alberto, ma lo spagnolo è calato alla distanza e un paio di guizzi del brasiliano, vicino al gol anche con un'azione personale, non sono bastati. Proprio Felipe Anderson, poi, ha reagito male all'ultima sostituzione di Inzaghi, che ha provato a inserire Caicedo giocandosi i minuti finali col doppio centravanti. Mossa infruttuosa: l'ultimo tiro insidioso l'ha scoccato Verdi e a fare festa, seduti sul divano, sono i tifosi di Roma, Inter e Milan.