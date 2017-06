Serie A, largo ai giovani: brillano le stelle di Simeone, Keita, Locatelli &co

Negli occhi e nella mente sono rimasti le lacrime al sapore di sogno che si realizza di Manuel Locatelli dopo il primo gol in carriera a San Siro, ma la rete del giovane centrocampista non è un caso isolato nella moderna Serie A, quanto piuttosto il risultato di una tendenza generale che sta rivoluzionando il nostro calcio. 18 giocatori under 21 sono partiti titolari nell'ultima giornata di campionato e dei 28 gol totali segnati nelle 10 partite, ben 7 (quindi uno su quattro) sono stati segnati da calciatori nati dopo il 1 gennaio 1994.

Al ballo dei debuttanti il Milan fa gli onori di casa con la prodezza del neo-maggiorenne Locatelli e con la super parata nel finale dell’ormai "vecchio" Donnarumma, ma anche nel Sassuolo made in Italy abbondano i talenti under 21: Pellegrini, Mazzitelli e Lirola stanno giocando con continuità e con ottimi risultati, Politano è ormai un punto fermo dei neroverdi e, in attesa di scoprire il talento di Sensi, nella partita di Milano si è messo in luce anche il diciottenne Adjapong, uno che farà strada.

Solo concentrandosi sulla gara del Meazza l'elenco dei giovani protagonisti nel nostro campionato sarebbe già abbastanza nutrito, ma l’ultima domenica ci ha regalato anche la gran partita dell’Atalanta verde di Gasperini, capace di fermare il Napoli. Petagna ha segnato il terzo gol del suo torneo (è l'attaccante con la migliore media gol per minuti giocati), ma contro gli azzurri si sono messi in mostra anche i giovanotti Caldara, Gagliardini e Conti: tutti prodotti del vivaio atalantino, senza dimenticare che Kessie mancava per squalifica.

Milano, Bergamo e Bologna, dove a brillare è stata la stella del Cholito Simeone, già due gol e sprazzi di grande classe nelle occasioni che Juric gli ha concesso. Il giovane attaccante rossoblu ha già dimostrato al Genoa (e non solo) di avere le spalle larghe abbstanza per reggere il peso di un cognome così ingombrante. In rete pure Keita, Benassi e Bruno Fernandes, anche se i loro gol fanno un po' meno notizia visto che in Serie A sono ormai degli abituè, ma la carta d'identità non mente.

La settima giornata, insomma, ha lanciato un messaggio chiaro: il vento del rinnovamento soffia ormai in maniera costante e non importa se lo faccia per necessità (la crisi economica) o per virtù (investire sui giovani significa anche programmare in prospettiva). Ciò che conta è che finalmente qualcosa sta cambiando, le società scommettono sui giovani e vengono ripagate, ci vorrà pazienza ma è la strada giusta per riportare le nostre squadre (e la nostra nazionale) al top. Le lacrime di Locatelli, in questo senso, sono lo spot migliore possibile.