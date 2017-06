Serie A, la Sampdoria batte 3-1 in rimonta il Bologna

SAMPDORIA-BOLOGNA 3-1 (cronaca e tabellino)



Si chiude con un'altra sconfitta la settimana terribile del Bologna. La squadra di Donadoni, travolta 7-1 dal Napoli e battuta 1-0 da un Milan ridotto in 9, perde anche a Marassi con la Samp al termine di una partita rocambolesca.



Gli emiliani passano in vantaggio grazie a Dzemaili, sempre lui, con un eurogol al 18' e resistono alla reazione blucerchiata andando pure vicini al raddoppio (traversa di Verdi su punizione). All'82' arriva però il pareggio di Muriel su rigore concesso pe fallo di mano di Pulgar (molto contestato dai rossoblù). A questo punto gli ospiti staccano la spina e i padroni di casa ribaltano la gara un minuto più tardi con Schick, abile a battere Da Costa dopo aver eluso la trappola del fuorigioco. A 2' dal termine l'autorete di Mbaye chiude definitivamente i conti. La Samp continua a volare ottendendo il terzo successo consecutivo e salendo in classifica a quota 33 punti agganciando il Torino mentre il Bologna resta fermo a 27.