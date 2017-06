Serie A, la Roma vince 1-0 a Udine. Il Napoli regola 3-1 il Pescara

Nella 20.ma giornata di Serie A la Roma passa a Udine 1-0: decide la rete di Nainggolan. I giallorossi restano al secondo posto e si portano a -1 dalla Juve che però ha disputato due partite in meno. Non sbaglia nemmeno il Napoli che regola 3-1 il Pescara al San Paolo: a segno Tonelli, Hamsik e Mertens. La Lazio si aggiudica lo scontro diretto per l'Europa con l'Atalanta: i nerazzurri si illudono con Petagna prima della rimonta firmata Milinkovic-Savic e Immobile. Successo anche per il Sassuolo (3-1 al Palermo). Termina a ret inviolate la sfida tra Sampdoria ed Empoli.



UDINESE-ROMA 0-1 (CRONACA E TABELLINO)

Non passano nemmeno due minuti e Dzeko fallisce una grande occasione a tu per tu con Karnezis (pallonetto alto) non sfruttando il delizioso assist di Strootman. L'estremo difensore friulano è poi strepitoso nell'opporsi al destro ravvicinato di El Shaarawy. Al terzo tentativo i giallorossi passano: al 12' verticalizzazione di Strootman e destro al volo di Nainggolan. I capitolini potrebbero raddoppiare al 18' ma Dzeko spedisce in curva il rigore concesso per fallo di mano di Faraoni. L'errore dagli 11 metri galvanizza i bianconeri: Szczesny è costretto agli straordinari su Felipe e De Paul. I friulani insistono e tuttavia la Lupa controlla efficacemente fino al 42' quando Thereau, forse disturbato dal sole, non inquadra la porta su invito di De Paul. Nel secondo tempo le occasioni latinano: Spalletti decide di inserire Totti al posto di El Sahaarawy per cercare di chiudere i conti. Il numero 10 regala subito un assist al bacio per Nainggolan: il belga non arriva sul pallone per un soffio. Gli ospiti abbassano il ritmo e nel finale Dzeko getta al vento due buone opportunità. Come avvenuto a Marassi la Roma conquista i 3 punti di misura.

NAPOLI-PESCARA 3-1 (CRONACA E TABELLINO)

Primissimi minuti di marca abruzzese: la squadra di Oddo chiude il Napoli nella sua metà campo. Il primo squillo degli azzurri porta la firma di Insigne (destro deviato) al 4'. I campania poco a poco prendono il sopravvento e Bizzarri deve deviare in angolo il tiro di Hamsik. Tuttavia il Pescara si difende con ordine e organizzazione lasciando pochissimi spazi e imbrigliando gli avversari, incapaci di proporre trame offensive pericolose. Nella ripresa al 47' Tonelli scaccia le paure e fa espoldere il San Paolo sorprendendo tutti di testa su calcio di punizione di Jorginho. Il muro eretto dai biancazzurri crolla ancora al 49': assist di Zielinski e tap-in di Hamsik che elude il fuorigioco e raddoppia. I Delfini non si arrendono e creano qualche difficoltà alla retroguardia rivale per la stizza di Sarri, furioso per alcune leggerezze difensive. Su una di queste Gilardino calcia sul fondo davanti a Reina. E' impreciso anche Callejon, incapace di mettere definitvamente al sicuro il match mentre Bizzarri devia sulla traversa il bolide di Jorginho. A 5' dal termine Mertens manda in archivio la sfida capitalizzando nel migliore dei modi il passaggio di Allan. Utile solo per le statistiche, al pari dell'espulsione di Oddo, il gol realizzato su rigore da Caprari al 93'.



LAZIO-ATALANTA 2-1 (CRONACA E TABELLINO)

Biancocelesti subito insidiosi con un diagonale di Immobile fuori di poco. La risposta degli ospiti è affidata al sinistro velenoso del Papu Gomez. In un continuo susseguirsi di capovolgimenti di fronte Luis Alberto colpisce il palo dopo una splendida girata in area. Al 20' la squadra di Gasperini gela l'Olimpico: Petagna, lasciato colpevolmente solo in area di rigore, supera Marchetti. La Lazio reagisce in maniera veemente: Luis Alberto trova Berisha sulla sua strada mentre Lulic calcia alle stelle in area rivale. Prima del riposo Simone Inzaghi protesta troppo e l'arbitro Pairetto lo manda in anticipo negli spogliatoi. Il tecnico non vede così dalla panchina il gol di Milinkovic-Savic abile a bruciare Zukanovic e battere di testa Berisha al 46'. Nel secondo tempo Marchetti si oppone a Gomez mantenendo il punteggio sull'1-1. Al 67' Immobile rompe l'equlibrio trasformando il rigore procuratosi per l'uscita fallosa di Berisha. Il centravanti non si ferma e impegna Berisha con una botta da fuori area. Come il suo collega, pure Gasperini mostra un certo nervosismo e lascia anzitempo il campo, espulso dall'inflessibile Pairetto. Al triplice fischio festa grande all'Olimpico.



SAMPDORIA-EMPOLI 0-0 (CRONACA E TABELLINO)

Dopo un'occasione di Muriel, i toscani hanno la grande chance di andare sull'1-0. Celi concede il rigore per fallo di Palombo ai danni di Mchedlidze: Puggioni para il penalty della punta georgiana. Nei secondi 45' le occasioni migliori capitano alla Sampdoria ma non è una giornata fortunata per Muriel, murato da Skorupski e Laurini. Finisce 0-0.



SASSUOLO-PALERMO 3-1 (CRONACA E TABELLINO)

I rosanero trovano il vantaggio al 9': grande azione di Nestorovski e assist di tacco per Quaison, che supera Consigli e deposita in rete. 6' più tardi Matri, servito da Berardi, fulmina Posavec con una conclusione potente. Al 24' Ragusa firma il sorpasso (preciso pallonetto) sempre su assist di Berardi. Nella seconda frazione Consigli si supera su Rispoli, favorito da una disattenzione di Peluso. Sul rovesciamento di Matri insacca per il 3-1 al 66' grazie a un pasticcio della difesa palermitana. Politano arrotonda ulteriormente il punteggio all'83' (sinistro preciso su servizio di Defrel)