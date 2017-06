Serie A, la Roma travolge 4-1 il Milan e torna al secondo posto

La Roma torna magica e a San Siro schianta 4-1 un Milan dominato per l'intero arco del match. I giallorossi controsorpassano il Napoli al secondo posto e si preparano nel migliore dei modi allo sfida contro la Juventus (ora distante 7 punti) in programma tra sette giorni all'Olimpico. E' troppo tardi per riaprire il discorso scudetto e non mancano i rimpianti dalle parti di Trigoria: se la banda Spalletti avesse giocato sempre così probabilmente adesso sarebbe molto più vicina alla capolista.



Sul fronte opposto Montella esce ridimesionato dal big match. Il divario con la Roma è immenso: la nuova proprietà dovrà mettere mano al portafoglio per ridurre l'elevato gap con le prime tre della classe. Rimangono 3 punti di vantaggio su Inter e Fiorentina nella corsa ai preliminari di Europa League e tuttavia sembra contare davvero poco in questa serata di inizio maggio: i tifosi non si aspettavano un crollo di simile portata.



MILAN-ROMA 1-4 (qui cronaca e tabellino)



Fin dai primi minuti a fare la differenza è la straordinaria qualità dell'attacco giallorosso con Salah e Perotti dominatori assoluti sulle fasce, Nainggolan di nuovo incisivo tra le linee e un letale Dzeko nel ruolo di centravanti. Senza dimenticare il grande lavoro in mediana da parte di De Rossi e Paredes. La squadra di Spalletti dimostra una superiorità tecnica schiacciante nei confronti di un Milan debole a centrocampo e tremendamente fragile in difesa senza l'infortunato Romagnoli.



Il reparto arretrato dell'undici di Montella viene praticamente infilato ad ogni azione anche perché i padroni di casa lasciano delle praterie che ricordano quanto accaduto nella sfida interna contro il Napoli quando gli azzurri punirono l'atteggiamento spavaldo dei rivali. Il Diavolo deve ringraziare Donnarumma (e i pali) se il passivo non è più ampio. Il portiere si inchina solo a uno strepitoso Dzeko: la punta bosniaca sblocca il match all'8' con uno splendido destro a giro e al 28' raddoppia di testa su corner (sono 37 i gol stagionali). Le uniche vere occasioni sono un tiro (deviato) di Deulofeu e una conclusione potente da Sosa. Montella al 45' può recriminare soltanto per la mancata concessione di un rigore per fallo di Manolas su Paletta.



L'ingresso di Bertolacci nella ripresa al posto di Mati Fernandez non cambia nulla: la Roma controlla senza alcuna difficoltà, difficoltà evidenti sul fronte opposto in fase di costruzione. Anche l'inversione degli esterni (Suso e Delofeu) e il passaggio al 3-5-2 (Vangioni, in seguito sostituito da Ocampos, avanzato) restano vani tentativi per modificare il corso di un match davvero mai in equilibrio. Anzi, se possibile, la Lupa è ancora più pericolosa nelle micidiali ripartenze. Ma al 76' il match a sorpresa si riapre: Juan Jesus si distrae e Pasalic di testa dimezza lo svantaggio su corner. Si tratta di una breve illusione: l'ex El Shaarawy ristabilisce le distanze al 78' con destro da applausi che ammutolisce il Meazza. All'87' De Rossi su rigore, concesso per fallo di Paletta (espulso) ai danni di Salah, chiude i conti. Nonostante l'ampio vantaggio Spalletti non inserisce Totti, alla sua ultima apparizione alla Scala del Calcio da giocatore, e questo è un piccolo grande neo in una serata trionfale.