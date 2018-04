Serie A: la Roma passa a Crotone, il Milan piega a fatica il Chievo

Nella 29.a giornata di Serie A la Roma passa 2-0 a Crotone (gol di El Shaarawy e Nainggolan) e mantiene la terza posizione in classifrica. Resta in corsa per un posto Champions anche il Milan. I rossoneri faticano più del previsto per avere ragione di un combattivo Chievo: André Silva, come era avvenuto sette giorni fa a Genova, sigla la rete decisiva nel 3-2 finale (5.a vittoria consecutiva in campionato, non accadeva dall'aprile 2014 e decimo risultato utile consecutivo, non succedeva dall'aprile 2013). L'Atalanta dilaga 5-0 a Verona trascinata da un grande Ilicic (tripletta) e inguaia Pecchia. Sorridono pure la Fiorentina (2-1 a Torino, rete di Thereau su rigore nel recupero) e il Cagliari, corsaro con lo stesso punteggio a Benevento (gol di Barella dagli 11 metri al 97').



CROTONE-ROMA 0-2 I giallorossi partono subito all'attacco senza però riuscire a creare reali pericoli se si eccettua una botta di destro di Nainggolan alta di poco. Il Crotone chiude tutti gli spazi e rischia soltanto in due circostanze (deviazione maldestra di Capuano su traversone di Kolarov e colpo di testa impreciso di Gerson). Con il passare dei minuti gli ospiti crescono e trovano il gol al 39': cross di Kolarov e tap-in vincente di El Shaarawy. I padroni di casa reagiscono furiosamente: Alisson anticipa Stoian prima della quasi autorete di Kolarov (svirgolata maldestra).



Nel secondo tempo, dopo l'espulsione di Zenga per proteste, Dzeko spreca la chance del raddoppio da buona posizione calciando addosso a Cordaz. Non è da meno Trotta: la punta ruba palla a Fazio e si invola verso la porta graziando Alisson. La sfida resta sostanzialmente equilibrata e in bilico con continui capovolgimenti di fronte ma al 75' Nainggolan chiude i conti con un preciso sinistro da fuori.

MILAN-CHIEVO 3-2 I rossoneri passano al 10': Kessie va via sulla destra e mette in mezzo, Sorrentino anticipa Bonaventura ma sulla ribattuta Calhanoglu (terzo gol stagionale) insacca. In svantaggio l'undici di Maran cerca di rispondere alzando il baricentro ma i padroni di casa, con Zapata al centro della difesa al posto dell'infortunato Romagnoli, sembrano controllare senza grossi patemi. Sembrano perché al 33' Stepinski batte Donnarumma dopo il tocco di Bonucci a deviare il passaggio di Giaccherini (autore di un dribbling ai danni di Borini). Passa 1' e gli ospiti ribaltano il match grazie a un destro fantastico di controbalzo di Inglese. Il Diavolo reagisce immediatamente: Calhanoglu e Suso vanno a un passo dal 2-2.



Il 2-2 è soltanto rimandato. Al 52' Biglia impegna severamente Sorrentino e sulla respinta Cutrone pareggia i conti. Inizialmente Mariani annulla per offside ma in seguito convalida la rete grazie al consulto con la VAR. A questo punto il Milan si getta in avanti alla ricerca dei 3 punti: Suso imperversa sulla destra ma i compagni spesso non lo assistono e non sfruttano le sue giocate a dovere. Il forcing rossonero produce i suoi frutti all'82': André Silva risolve una mischia sugli sviluppi di calcio d'angolo e fa esplodere San Siro. Il Mezza non può esultare un'altra volta nel recupero: Kessié fallisce il rigore del 4-2.

VERONA-ATALANTA 0-5 Agli ospiti bastano 2' per sbloccare il match: sugli sviluppi di calcio d'angolo Matos 'allontana' malamente e Cristante ne approfitta per battere Nicolas con un destro potente. I nerazzurri insistono e l'estremo difensore scaligero è costretto a una parata non semplice sul mancino di Ilicic. Al 23' primo sussulto dei veneti: Matos anticipa tutti ma la sua conclusione colpisce il palo. Diventa poi protagonista la VAR: con la moviola in campo prima viene annullata per fuorigioco la rete di Gomez e poi concesso un rigore agli orobici per fallo di Fares ai danni di Petagna. Ilicic non sbaglia dal dischetto nel quarto minuto di recupero.



Nel secondo tempo, al 48', lo sloveno firma di sinistro la sua personale doppietta al termine di un contropiede orchestrato da Petagna. L'ex Fiorentina al 69' arrotonda ulteriormente il punteggio (botta all'incrocio) e al 71' anche Gomez finisce nel tabellino dei marcatori (tocco ravvicinato dopo la parata di Cordaz su Petagna).

TORINO-FIORENTINA 1-2 I viola avrebbero l'opportunità di rompere l'equilibrio al 14': l'arbitro Gavillucci, dopo aver rivisto le immagini al monitor, fischia il rigore per fallo di mano di De Silvestri sul cross di Biraghi. Dagli 11 metri si presenta Veretout che si fa ipnotizzare da Sirigu. Il match scorre via senza grandi emozioni fino all'intervallo con i padroni di casa in difficoltà in fase di costruzione.



Al 59' Veretout si fa perdonare per l'errore dal dischetto: il centrocampista francese approfitta dell'incredibile disattenzione di Acquah e trafigge Sirigu. Mazzarri cerca di correre ai ripari inserendo Ljajic e Niang: il serbo all'86' regala su punizione l'assist decisivo a Belotti (splendida girata al volo). Non è finita qui perché Chiesa sfiora il bersaglio grosso e in pieno recupero, con l'ausilio del VAR, Gavillucci assegna un altro penalty all'undici di Pioli per mano di Ansaldi: Thereau realizza il gol del successo toscano.